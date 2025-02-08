В Москве загорелась студия танцев Lion в районе Электрозавода. Около 200 человек удалось спасти. В столичном Депздраве сообщили о трех пострадавших, они госпитализированы. ГСУ СК по Москве начало проверку.

Как пишет Baza, минимум 10 детей пострадали, надышавшись угарным газом, еще около 40 может быть заблокировано. Телеграм-канал уточняет, что около 30 человек может быть заблокировано на «Роллер-арене».

Позднее Baza сообщила, что посетители роллердрома сами нашли лестницу и спустились со второго этажа. «Все это время люди дышали через тряпки с водой, чтобы не надышаться угарным газом», — говорится в посте.

Тренер рассказал телеграм-каналу «Осторожно, новости», что он на пятом этаже занимался с детской группой, когда «пошел дым».

«Лестница для эвакуации была вся в дыму, мы нашли какую-то пожарную лестницу в здании, принесли ее в менее задымленное помещение и по ней спустились, там метров 20 было», — отметил он. По его словам, удалось эвакуировать не менее 30 человек.

Mash пишет, что всего удалось эвакуировать около 160 человек из горящего здания. Площадь возгорания составила около 100 кв. м.

По данным Shot, в здании, где находится фитнес-зал и танцевальная студия, на третьем этаже было заблокировано около 60 человек, спасены 50 человек. 10 из них пострадали, надышавшись угарным газом (среди них два ребенка).

Также Shot сообщил, что никто из детей, занимавшихся в скейт-парке, не пострадал, не исключив при этом, что «в других частях здания по-прежнему могут оставаться люди». Ранг пожара в здании на востоке Москвы повышен до четвертого из пяти.

«Девять девушек увезли на скорой с места пожара в больницу, они занимались в студии танцев на пилоне. Они смогли эвакуироваться, но сильно надышались газом», — пишет Shot.

В МЧС России сообщили, что на Электрозаводской улице пожар в административном здании, для спасения людей «с верхних этажей» используются лестницы. Точное число находящихся в здании граждан устанавливается. Задействовано свыше 60 пожарных и 16 единиц техники.

Позднее в ведомстве рассказали, что спасены 90 человек, эвакуированы 120.

В СК сообщили, что начали доследственную проверку после того, как в здании на улице Электрозаводской произошел пожар, в ближайшее время будет назначен ряд экспертиз.