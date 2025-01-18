В Камчатском крае возбуждено уголовное дело после заражения десятков пациентов онкологического диспансера гепатитом В и С. По версии следствия, это произошло из-за нарушений при оказании медицинской помощи, говорится в пресс-релизе Следственного комитета.

Уголовное дело возбуждено по статье о халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 293 УК).

«По предварительным данным, в 2024 году заражение не менее 9 граждан антропонозным вирусным заболеванием произошло вследствие допущенных нарушений в ходе оказания медицинской помощи», — сообщили в СК.

В конце декабря городской суд Петропавловска-Камчатского постановил закрыть на месяц кабинет компьютерной томографии в краевом онкодиспансере из-за вспышки острого гепатита В и С. Согласно материалам суда, с ноября 2023 года по декабрь 2024-го заразились 49 пациентов, проходившие в диспансере процедуру КТ с контрастированием.

На момент проведения эпидемиологического расследования у 36 человек диагностировали острую форму вирусного гепатита, у 13 — хроническую, сообщили в суде.

«Вероятный фактор передачи инфекции, <…> — многодозные флаконы физраствора, используемого для оценки проходимости внутривенного катетера перед и после введения контрастного вещества при проведении КТ», — говорится в материалах суда.

Также отмечена возможность передачи вируса через руки персонала и зараженное одноразовое оборудование для инъекций «при его многократном применении». Также были выявлены нарушения при обработке оборудования и нехватка антисептиков. По данным суда, всего за два года КТ с контрастом в онкодиспансере сделали 9,2 тысячи пациентов.

Министр здравоохранения Камчатского края Александр Гашков подтвердил 36 случаев заражения острыми формами вирусного гепатита В и С.

«У каждого пациента отобраны анализы. Более того, определенное количество пациентов уже прошли терапию», — сказал он в видеообращении.

По словам Гашкова, в онкодиспансере прошли проверки Роспотребнадзора, привлечены эксперты федерального уровня и независимые специалисты.

«Основная задача сейчас — выяснить механизм инфицирования, детально разобраться в ситуации, принять меры по устранению данной ситуации и недопущению подобной ситуации впредь», — сказал глава краевого Минздрава.

Власти уточнили число пациентов, которые получали помощь в диспансере в 2023-2024 годах. У них возьмут анализы и при необходимости проведут лечение, добавил Гашков.