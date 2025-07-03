Четыре человека погибли и десятки пропали без вести после крушения парома, перевозившего 65 человек между индонезийскими островами Ява и Бали. Об этом пишет The Guardian со ссылкой местную полицию.

Крушение произошло в проливе Бали около полуночи — через 25 минут после того, как паром KMP Tunu Pratama Jaya вышел из Баньюванги на Яве и направился в порт, расположенный на расстоянии 50 км на севере курортного острова, отмечается в заявлении поисково-спасательного агентства в Сурабае.

Паромы курсируют между 17 000 индонезийскими островами на сравнительно коротких маршрутах, время в пути составляет около часа, а многие пассажиры путешествуют вместе с автомобилями. ЧП с такими судами происходят часто, в том числе из-за систематических нарушений норм безопасности и правил перевозок.

На борту находилось 53 пассажира, 12 членов экипажа и 22 транспортных средства, включая 14 грузовиков. Удалось спасти 31 человека, 30 пассажиров пропали без вести. Четверо выживших воспользовались спасательной шлюпкой, которой был оснащен паром. Их обнаружили утром 3 июля.

Спасенные пассажиры размещены в ближайших больницах. Один из них рассказал, что выжил благодаря своему решению не прыгать с борта парома, когда тот начал крениться, а дождаться затопления и погрузиться в воду. По его словам, вынырнув, ему удалось сцепиться с тремя попутчиками в спасательных жилетах и с их помощью держаться на поверхности.

«Сегодня мы сосредоточимся на поисках на воде, поскольку первые жертвы были обнаружены в воде между местом аварии и портом Гилиманук», — заявил руководитель поисково-спасательного агентства Сурабаи Нананг Сигит.

По его словам, сотрудники порта заметили, что паром терпит бедствие, раньше спасателей, но не смогли связаться с капитаном по радио. Затем с ним установили связь другие суда той же транспортной компании, но к тому моменту паром уже дал сильный крен.

По словам начальника полиции Баньюванги Рамы Самтама Путры, многие из тех, кого удалось спасти, находились без сознания после нескольких часов, проведенных в воде. К поискам были привлечены девять лодок, включая два буксира и две надувные лодки. Спасатели работали в условиях двухметровых волн, в ночной темноте.

Причины крушения пока не установлены. Выжившие сообщили спасателям, что судно, по всей видимости, получило пробоину в машинном отделении. Секретарь кабинета министров Индонезии Тедди Индра Виджая заявил, что паром затонул из-за неблагоприятных погодных условий.

Президент Индонезии Прабово Субианто, который в настоящий момент находится в Саудовской Аравии с официальным визитом, выпустил заявление, в котором потребовал принять экстренные меры для обеспечения безопасности паромных перевозок.