Не менее 24 человек погибло и 40 пострадало при взрыве, совершенном террористом-смертником на железнодорожной станции в городе Кветта в пакистанской провинции Белуджистан, сообщает телеканал Geo TV. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования властям Пакистана.

По данным Geo TV, взрыв произошел у кассы, где продавали билеты на поезд, который готовился к отправлению, поэтому там было многолюдно. В больнице, куда доставляют раненых, объявлен режим ЧС.

Власти заявили, что среди погибших оказались силовики, и призвали граждан сдавать кровь.

AP пишет, что пострадавших не менее 50 человек, в том числе тех, кто в тяжелом состоянии. Взрыв, по информации представителя властей Кветты Хамзы Шафката, произошел, когда на вокзале было около 100 человек.

Полиция сообщила, что среди погибших оказались 12 военных и шесть железнодорожных рабочих.

Ответственность на себя взяла сепаратистская группировка «Армия освобождения Белуджистана». Ее представители заявили, что теракт совершил террорист-смертник, целью которого были военнослужащие, находившиеся на железнодорожной станции.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту и премьеру Пакистана в связи с терактом на железнодорожном вокзале города Кветта. Российский лидер назвал произошедшее «варварским преступлением»

«Рассчитываем, что его организаторы понесут заслуженную кару. Намерены и впредь тесно взаимодействовать с пакистанскими партнёрами в борьбе со всеми формами и проявлениями терроризма», — приводит сообщение пресс-служба Кремля.

В пакистанской провинции Белуджистан уже несколько десятков лет действуют несколько сепаратистских организаций белуджей, которых в стране около 7 млн человек. Сепаратисты считают, что представителей их народности притесняют в стране, поэтому они настаивают на независимости, а также неоднократно нападали на военных и полицию, устраивая теракты с многочисленными жертвами.

Крупнейшие из этих организаций — «Фронт освобождения Белуджистана» и «Армия освобождения Белуджистана». Последняя также борется еще и против экономической экспансии Китая в Пакистан.

В 2009 году в провинции Систан и Белуджистан террорист-смертник устроил взрыв, из-за которого погибли больше 40 человек, в том числе шесть командиров гвардии. Тогда на себя ответственность взять иранская террористическая организация «Джундалла», связанная с «Джейш аль-Адль». После этого Пакистан помог Ирану задержать главу «Джундаллы», а в 2010 году его казнили.