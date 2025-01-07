53 человека погибли, еще 62 пострадали утром 7 января в результате мощного землетрясения магнитудой 6,8 в тибетском Сицзане, сообщает «Синьхуа». Глава Китая Си Цзиньпин поручил «приложить все усилия» для проведения поисково-спасательных работ.

По данным китайского оперштаба, также было повреждено более 1 тыс. зданий. Для оказания помощи и изучения ситуации китайские военные отправили дрон в зону ЧП.

«Китайское сейсмологическое управление инициировало режим реагирования на ЧС 2-го уровня и направило в район землетрясения рабочую группу для оказания помощи в ликвидации последствий стихийного бедствия», — пишет «Синьхуа».

Агентство уточняет, что в радиусе 20 км от эпицентра расположены три поселка и 27 деревень, население которых в общей сложности составляет около 7 тыс. человек.

Кроме того, после землетрясения сейсмологи зафиксировали 49 афтершоков. Подземные толчки также зафиксированы в соседнем Непале, а турзона горы Джомолунгма была временно закрыта. По предварительным данным, туристы и сотрудники гостиниц в этой зоне не пострадали.

Reuters пишет, что были также повреждены здания в соседних Непале, Бутане и Индии. Эпицентр землетрясения, уточняет агентство, находился в Тингри, «известном как северные ворота в регион Эверест», на глубине 10 км. Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 7,1 балла.

Инцидент произошел примерно в 80 км к северу от Эвереста. По данным Reuters, единственным, кто в это время получил разрешение взобраться на гору, был турист из Германии, который покинул турзону до начала землетрясения.

Национальное управление по снижению рисков стихийных бедствий и управлению ими в Непале (NDRRMA) сообщило, что толчки ощущались в семи горных районах, граничащих с Тибетом.

Reuters также пишет, что последствия землетрясения ощущались в китайском регионе Шигадзе, где проживает 800 тыс. человек и находится резиденция Панчен-ламы (второй по значимости лама в иерархии тибетского буддизма).

В общей сложности, отмечается в статье, начиная с 1950 года в районе Лхасы произошло 21 землетрясение магнитудой 6 баллов и выше. Самым сильным из них стало землетрясение магнитудой 6,9 баллов в Майнлинге Тибетского автономного района в 2017 году, где китайские власти планируют построить крупнейшую в мире гидроэлектростанцию.