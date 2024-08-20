Пожар на складе с дизельным топливом в Пролетарске Ростовской области тушат уже третий день, его площадь составляет около 10 тысяч кв. м. Возгорание началось после атаки БПЛА в воскресенье, 18 августа; при тушении огня пострадали более 40 пожарных. По словам местных властей, во вторник для борьбы с огнем будет задействована авиация.

Причина пожара

Дизельное топливо на промышленных складах в Пролетарске загорелось рано утром 18 августа в результате падения обломков беспилотника, сбитого силами ПВО, сообщал губернатор Ростовской области Василий Голубев. По данным местного издания 161.ru, речь идет о пожаре на нефтебазе.

Минобороны России сообщало, что над территорией Ростовской области уничтожены два украинских беспилотника. Из-за повторной атаки БПЛА тушение пожара приостанавливалось, после пожарные подразделения его возобновили.

Администрация Пролетарского района вечером 18 августа отмечала, что ситуация с пожаром осложнилась: «появились вторичные очаги возгорания, борьба с огнем идет, что называется, с переменным успехом».

В опубликованном 20 августа сообщении администрации говорится, что тушение огня продолжается, всем необходимым спасатели обеспечены — одеждой, продуктами, водой и медикаментами.

«Осуществлен подвоз питьевой воды, а также все спасатели обеспечены трехразовым горячим питанием. Просим жителей Пролетарского района не поддаваться панике», — отметили в администрации.

Ранее администрация просила местных жителей приносить газированную воду, энергетики и еду, а также обезболивающие и противоожоговые средства, шприцы и капли в глаза. Позже посты о сборах были удалены из соцсетей, заметили журналисты 161.ru.

Из-за сложности пожара власти ввели режим чрезвычайной ситуации.

Будут задействованы самолеты Ил-76

По словам источника «Интерфакса» в экстренных службах региона, оценивается обстановка для принятия решения о возможности применения авиации в тушении пожара.

«Сейчас площадь возгорания составляет около 10 тысяч кв. м», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в готовности самолеты для тушения, группировка сил составляет порядка 600 человек и около 150 единиц техники. Глава администрации Пролетарского района Валерий Горнич сообщил агентству ТАСС, что горят емкости с дизтопливом, при этом «угрозы взрыва нет, людям также угрозы нет, эвакуации не предвидится».

По словам Горнича, во вторник будет задействована авиация, четыре самолета Ил-76 с заправкой из Ростова-на-Дону будут по кругу сбрасывать воду.

Более 40 пострадавших

19 августа Голубев отмечал, что в центральную больницу Пролетарского района обратился 41 пожарный, участвующий в тушении огня. Госпитализация потребовалась 18 из них, пятеро человек находятся в реанимации, отмечал глава региона. По его словам, спасатели выполняют работают «в сложнейших условиях».

По данным корреспондента 161.ru, как минимум семерых пострадавших пожарных отправят вертолетом на лечение в Санкт-Петербург.