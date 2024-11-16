Филиппинские власти приказали всем судам вернуться на берег, а жителям прибрежных населенных пунктов покинуть свои дома, поскольку к государству-архипелагу приближается супертайфун «Ман-Йи», пишет Guardian.

«Ман-Йи» станет шестым крупным штормом, обрушившимся на Филиппины за последний месяц. Из-за него уже погибло не менее 163 человек, тысячи людей остались без крова и были уничтожены посевы и скот. По словам синоптиков, 16 ноября мощный шторм перерос в супертайфун. Они предупредили о «значительных и серьезных последствиях» ветра и «опасных для жизни» штормовых нагонах воды.

При порывах ветра до 215 км/ч «Ман-Йи» готов вторгнуться в малонаселенную островную провинцию Катандуанес вечером в субботу или утром в воскресенье. Около 255 000 человек уже эвакуированы из своих домов в регионах, подверженных оползням, наводнениям и штормовым нагонам, заявил заместитель министра внутренних дел Марло Иринган.

«Если необходима упреждающая эвакуация, давайте сделаем это, а не будем ждать часа опасности, чтобы эвакуироваться или обратиться за помощью, потому что, если мы это сделаем, мы подвергнем опасности не только свои жизни, но и жизни наших спасателей», — сказал он.

Ученые предупреждают, что изменения климата увеличивают интенсивность штормов, а это приводит к более сильным дождям, внезапным наводнениям и более сильным порывам ветра. Ежегодно на Филиппины и их территориальные воды обрушивается около 20 крупных штормов и тайфунов, в результате чего гибнут десятки людей. Но редко случается, чтобы несколько таких погодных явлений происходили в течение столь короткого периода времени.

Эвакуационные центры на острове Катандуанес в регионе Бикол, подверженном тайфунам, переполнены, а государственный синоптик в субботу предупредил о «масштабных случаях сильных наводнений и оползней».

По словам провинциального уполномоченного по чрезвычайным ситуациям Роберто Монтеролы, более 400 человек размещены в здании провинциального правительства в столице Вираке, а вновь прибывших отправили в спортзал. «Спортзал Rawis уже не раз подвергался повреждениям от тайфунов, поэтому люди боятся туда ходить. Верхние стены сделаны из стекла, которое может разбиться при сильном порыве ветра, и люди могут получить травмы», — сказал Монтерола.

Он также сообщил, что отправил солдат, чтобы заставить около 100 семей в двух прибрежных деревнях недалеко от Вирака переехать вглубь страны из-за опасений, что штормовые волны могут затопить их дома.

В провинции Северный Самар специалист по ликвидации последствий стихийных бедствий Рей Джозайя Эчано посетовал, что ущерб, нанесенный тайфунами, стал основной причиной бедности в регионе. «Всякий раз, когда случается такой тайфун, он возвращает нас в средневековье, мы [возвращаемся] к исходной точке», — констатировал эксперт.