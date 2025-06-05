По факту отравления детей, ехавших из Екатеринбурга в Анапу, было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте в своем телеграм-канале.

Сообщается, что 4 июня в пути следования пассажирского состава на станции Лиски Юго-Восточной железной дороги в Воронежской области несколько несовершеннолетних пассажиров почувствовали ухудшение самочувствия и пожаловались медикам на симптомы пищевой инфекции.

Как пишут «Вести Воронеж» со ссылкой на департамент информационной политики Свердловской области, у ехавших в Анапу школьников были обнаружены признаки кишечной инфекции в легкой форме. Диагноз поставили врачи-педиатры екатеринбургской детской городской поликлиники №9, которые сопровождали школьников в дороге.

Министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова уточнила, что в пути детей кормили в вагоне-ресторане, где качество пищи контролируется, а отравившиеся ехали в одном вагоне, поэтому, скорее всего, причиной стала еда, взятая кем-то из дома и разделенная между попутчиками. Восемь детей было решено снять с поезда и доставить в воронежскую больницу.

«Они были госпитализированы не по тяжести состояния, а по эпидемиологическим показаниям, поскольку это были первые заболевшие. Еще часть детей продолжают путь в Анапу», — рассказала Савинова.

По словам представителей регионального департамента информполитики, после прибытия в Анапу несовершеннолетних пассажиров из вагона, где было зафиксировано пищевое отравление, планируется поместить в изолятор лагеря «Жемчужина», в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК России — об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, — было возбуждено Воронежским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК.