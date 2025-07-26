С 26 июля вступили в силу изменения Правил дорожного движения (ПДД). Они касаются действий водителей при встрече спецтранспорта с мигалками, а также детских кресел в транспорте.

Ранее в ПДД, как отмечает «Коммерсантъ», была прописана обязанность «уступить дорогу» машинам со спецсигналами, но «без детальной расшифровки».

Теперь при встрече с автомобилями с синими мигалками «обычные» водители обязаны снижать скорость и уступать дорогу, перестраиваясь в соседний ряд или смещаясь на обочину.

«А если мигалки синие с красными, то пропустить надо и едущие следом сопровождаемые автомобили», — уточняет «Парламентская газета».

Помимо этого, запрещено ехать с той же скоростью, что и спецтранспорт или создавать ему помехи. Ранее в ПДД был только запрет на обгон таких машин.

«Впервые введен запрет на опережение таких автомобилей (то есть на движение с большей скоростью в соседнем ряду в одном направлении) и на движение с их скоростью в соседних полосах», — говорится в статье.

Кроме того, впервые вводится обязанность пропускать машину без цветографической схемы (на них чаще всего перемещаются высокопоставленные чиновники). Это касается и автомобилей, которые едут в колонне сопровождения, впереди которой машина с мигалкой.

«Ужесточения в части пропуска машин чиновников Минтранс объяснял необходимостью обеспечить безопасность объектов государственной охраны “в условиях проведения СВО и усиления террористических угроз”», — пишет «Ъ».

Без изменений оставлена часть, в которой говорится, что водителя обязаны пропускать пожарные машины, скорой помощи и других оперативных служб.

Штрафы сейчас доходят до 7,5 тыс. рублей, однако в ближайшее время наказание будет ужесточено, отмечает газета. 25 июля Совет Федерации одобрил поправки, согласно которым за отказ пропустить машину оперативной службы водителя могут оштрафовать на сумму до 10 тыс. рублей или лишить прав. За отказ уступить дорогу автомобилям с мигалками, но без спецокраски (например, машинам чиновников или ФСО), предусмотрено аналогичное наказание.

Кроме того, в ПДД появляется определение «детская удерживающая система (устройство)». Эта мера связана с тем, как пишет «Парламентская газета» со ссылкой на экспертов, что власти хотят «свести к минимуму использование водителями разного рода систем-“суррогатов” — например, адаптеров и бустеров, представляющих собой специальные накладки на обыкновенные ремни безопасности».

Теперь лямки, гибкие элементы с пряжками, адаптеры, фиксаторы и накладки на ремни безопасности не считаются детскими удерживающими системами. Перевозка детей в автомобилях разрешена только в автокреслах и бустерах.

Отсутствие «детской удерживающей системы» или ее замена на «суррогат» будет наказываться: для физлиц — до 3 тыс. рублей, для должностных лиц — до 25 тыс. рублей, для юрлиц — до 100 тыс. рублей. В случае с таксистами ответственность может быть вплоть до уголовной.