Школьника в Екатеринбурге, которого другой учащийся ударил ножом, госпитализировали, сейчас в ситуации разбираются правоохранители, а также аппарат уполномоченного по правам ребенка Свердловской области. Об этом RTVI рассказал детский омбудсмен региона Игорь Мороков.

«Ситуация действительно имела место быть — это точно, я подтверждаю. В причинах сейчас разбираются правоохранители — это их прерогатива, и здесь никто не имеет права вмешиваться. Медики свою задачу тоже выполняют по полной программе. Ребенок доставлен в медицинскую организацию, там с ним работают», — сказал он.

Мороков отметил, что сейчас он вместе с коллегами будут разбираться не с прямыми, а «опосредованными» причинами инцидента: все ли было сделано со стороны школы, как была организована социально-психологическая работа в учреждении и так далее.

«Это не быстрая ситуация, но мы будем разбираться. В первую очередь, конечно, сейчас надо дать правовую оценку тому, что произошло — это зона ответственности правоохранительных органов. Они этим занимаются. Они и только они. Больше никто», — подчеркнул омбудсмен.

4 февраля в гимназии на Уралмаше в Екатеринбурге ученик 7 класса напал на сверстника, который его задирал, «с острым предметом», пострадавшего доставили в больницу с колото-резаной раной, передает региональная прокуратура. Ведомство начало проверку.

Mash пишет, что подросток ударил одноклассника канцелярским ножом. 66.RU со ссылкой на очевидцев пишет, что у пострадавшего «вся спина была в крови». В мэрии же заявили изданию, что причина драки — испорченная тетрадь.