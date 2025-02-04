В гимназии Екатеринбурга ученик 7 класса напал на одноклассника «с острым предметом», подросток госпитализирован с колото-резаной раной, передает региональная прокуратура

По данным прокуратуры, конфликт произошел между учениками 7 класса во вторник, 4 февраля.

«Один из подростков «задирал» другого, периодически обрызгивая водой из игрушки. В результате второй ребенок из-за обиды достал острый предмет и ударил им одноклассника в область лопатки, причинив колото-резаную рану», — сказано в пресс-релизе.

В ведомстве уточнили, что пострадавший был госпитализирован, его состояние удовлетворительное. Прокуратура организовала проверку, также будут запрошены сведения о состоянии здоровья пострадавшего.

Mash отмечает, что подросток ударил одноклассника канцелярским ножом, который у него лежал в пенале.

66.RU со ссылкой на очевидцев пишет, что у пострадавшего «вся спина была в крови». В школе и полиции корреспонденту издания заявили, что не комментируют произошедшее.