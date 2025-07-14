Гражданку России и Украины 2000 года рождения, завербованную Службой безопасности Украины (СБУ), задержали в Крыму, сообщили в ЦОС ФСБ. По данным спецслужбы, накануне Дня Победы в 2025 году задержанная должна была взорвать машину старшего офицера Минобороны с помощью переданного ей взрывного устройства.

В ФСБ отметили, что спецслужба установила сотрудников СБУ, которые завербовали и готовили девушку к нападению. В отношении задержанной возбуждены уголовные дела по ст. 205 УК (теракт) и ст. 275 УК (государственная измена).

«Изъяты компоненты взрывного устройства западного производства», — говорится в сообщении.

Девушка рассказала, что она должна забрать пакет с «комплектующими от устройства», которые необходимо было установить на машину. Она также показала записанные пункты плана.

По словам задержанной, был проработан ее внешний вид, маршрут и легенда для родителей.

«Мои родители не в курсе были в принципе куда я еду. Для них я вообще была у подруги в Симферополе», — сказала она.

Девушка рассказала, что по заданию некого Алекса приехала в город Бахчисарай, где на автовокзале переоделась в толстовку и спортивные брюки.

«Чтобы визуально больше походить на мальчика, отличаться от своего образа», — отметила она.

После этого, по словам задержанной, она созвонилась с женщиной, которая должна была передать пакет с элементами взрывного устройства.

«Она мне вынесла посылку, в посылке были элементы взрывного устройства», — сказала девушка.

В ФСБ уточнили, что компоненты взрывного устройства, найденные у задержанной, были произведены на Западе.

«Батарея питания и пульт дистанционного подрыва были спрятаны в детском музыкальном тренажере. Пластичное взрывчатое вещество типа С-4 на основе гексогена было закамуфлировано под четыре ароматические свечи. СБУ часто использует такую маскировку при подготовке терактов», — добавил представитель ведомства.

Задержанная также отметила, что после заселилась в заранее забронированном номере в Каче, где уже вечером должна была получить инструкции по сборке устройства.

«И ночью этого же дня установить его на автомобиль, который тоже должны были скинуть уже непосредственно с инструкцией. И наутро, после того, как я убедилась бы, что человек сел в машину конкретную, активировать устройство». — сказала она.

В ФСБ отметили, что на этом этапе террористическая операция СБУ была пресечена.

«У исполнительницы подрыва изъято взрывное устройство и взрывчатое вещество массой около одного килограмма», — сообщили в ведомстве.

Позже благодарность сотрудникам ФСБ выразил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Профессиональная, системная работа наших спецслужб помогла предотвратить уже немало подобных преступлений. Еще раз спасибо нашим чекистам, которые стоят на пути врага, не давая террористам всех мастей шансов на осуществление их преступных планов», — написал он в телеграм-канале.

10 июля ФСБ сообщила, что украинские спецслужбы планировали в Крыму с помощью БПЛА атаковать силовиков на мероприятиях, посвященных Дню России в июне. По подозрению в причастности к планируемому теракту был задержан 44-летний житель Ялты, которого, как считает следствие, завербовали через Telegram.