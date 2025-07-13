В подмосковном Домодедово задержали 16-летнего москвича, напавшего с молотком на двух девочек, сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) по Московской области. Подозреваемый объяснил свой поступок ненавистью к женщинам. Мать задержанного рассказала, что после нападения он намеревался покончить с собой и оставил предсмертное письмо.

«Девочка была вся в крови»

Инцидент произошел 11 июля 2025 года в лесу около СНТ городского округа Домодедово. Официальный представитель МВД Ирина Волк назвала точное место нападения: дорога, соединяющая СНТ «Рось-Борисово» и трассу ЦКАД.

По данным следствия, подозреваемый напал на двух девочек 13 и 16 лет. Телеграм-канал Baza пишет, что они катались на велосипедах по лесу. Злоумышленник распылил газовый баллончик в сторону девочек и несколько раз ударил их по голове молотком, сообщила Волк. Одной из пострадавших удалось убежать от нападавшего и сообщить родителям о случившемся. KP.RU уточняет, что это была старшая из девочек.

Shot утверждает, что вторую школьницу злоумышленник «побил и уволок в лес», где ее нашла родная бабушка. Женщина вела поиски внучки вместе с жителем СНТ, который вызвался помочь, отмечает KP.RU.

«Я в тот момент занимался хозяйством на участке. Слышу, как пожилая соседка кричит 13-летнюю внучку очень беспокойным голосом. Выглядываю, а у нее в руке тапочек ребенка. Подобрала на дороге, а где девочка — не знает. Поехали с ней искать внучку по товариществу», — рассказал мужчина.

По информации издания, на вторую девочку подросток напал уже с ножом.

«По словам очевидцев, девочка была вся в крови, не могла двигаться и говорить», — сообщает телеграм-канал. Ей оказали первую помощь своими силами жители, сообщает KP.RU со ссылкой на очевидцев.

Злоумышленник после нападения скрылся в лесу. По данным KP.RU, он был в маске. Истекающую кровью девочку юноша бросил из-за проезжающих мимо лесополосы автомобилей, говорится в статье.

Местный житель Артем Галкин рассказал ТАСС, что подросток понимал, что делает, поскольку знал нахождение камер видеонаблюдения и намерено их избегал.

«Он прошел мимо всех камер. Не попался ни на одну. То есть он прекрасно знал, куда и на что он идет. Он вышел к первой калитке. Прошел здесь до второй калитки, которая находится на третьей линии, если вот считать по линиям смерти преступления. Зашел в калитку на третьей линии и вернулся в свою деревню, не попавшись ни на одну камеру», — пояснил собеседник агентства.

Нападавшего по горячим следам задержали сотрудники полиции. Источник KP.RU сообщил, что это произошло 12 июля. Личность подростка установили, он признался в содеянном. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать о его аресте. Задержанному вменили покушение на убийство двух человек (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК).

«Поскольку он не довел свой замысел до конца, самое строгое наказание в виде пожизненного ему не светит. Однако вполне могут дать две третьих от максимального срока в 25 лет», — указывает KP.RU.

В рамках уголовного дела назначены судебно-медицинские, психолого-психиатрическая, дактилоскопическая и молекулярно-генетическая экспертизы.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела. Соответствующее поручение он дал руководителю следственного главка ведомства по Московской области Ярославу Яковлеву. Центральный аппарат СК взял дело на контроль.

Состояние девочек

После нападения была вызвана скорая помощь, пострадавших девочек госпитализировали. Сначала их отвезли в местную больницу, а затем транспортировали в Москву, пишет KP.RU.

По данным источника RT в правоохранительных органах, 13-летняя девочка находится в реанимации, угрозы жизни 16-летней пострадавшей нет.

Состояние младшей девочки тяжелое, она лежит в детском клиническом центре имени Л.М. Рошаля в бессознательном состоянии, сообщила ТАСС ее бабушка. «Врачи пока ничего не говорят, пока она под аппаратом», — сказала она.

По словам женщины, она узнала о случившемся от мамы второй девочки.

«Сказала, что на них напали где-то. Я побежала, дедушка старшей девочки на машине нас туда отвез. Ну и там мы нашли мою внучку. Как и что произошло, я не знаю. Это надо спрашивать у старшей девочки. Она тоже в больнице. Говорят, что он напал на них, старшая побежала в нашу сторону, моя побежала в сторону СНТ. Ну и все, он, наверное, ее и догнал», — рассказала она.

Пироман и женоненавистник

Официальный представитель Ирина Волк опубликовала кадры допроса задержанного. На них подросток демонстрирует молоток и перепачканную кровью одежду.

«Я думал скрытно сделать… Бил по голове девочек, которые проходили на дороге <…>. Мотив — мизогиния, ненависть к женщинам», — говорит он.

На вопрос о том, признает ли он вину, подозреваемый ответил утвердительно.

KP.RU пишет, что родители задержанного снимают в СНТ дачный домик. По информации издания, подросток живет в поселке «уже два лета».

Проживающие в СНТ рассказали KP.RU, что юноша был пироманом — имел склонность к поджогам.

«Он даже собрал огнемет по роликам в интернете: из зажигалки и баллончика с дезодорантом. И снимал на видео, как сжигает предметы. Мы жаловались и собственнику, который сдает семье дом, но тот проигнорировал, и этим летом они снова приехали», — приводит издание слова очевидцев.

По данным телеграм-канала «ВЧК-ОГПУ»*, задержанный подросток в апреле 2024 года пытался поджечь сверстника «коктейлем Молотова» в Домодедово. Так он решил отомстить обидчику после того, как его якобы избили другие подростки.

«Он изготовил бутылку с зажигательной смесью, поджег ее и метнул в сторону своего обидчика. К счастью, тот не получил серьезных увечий, а мстителя определили в «психушку». Через некоторое время школьника выпустили, как ни в чем не бывало», — утверждается в публикации.

Среди других претензий в адрес молодого человека соседи называли порчу резины на машинах.

Работающие с задержанным силовики отмечают, что юноша связно отвечает на вопросы и выглядит обычным школьником, но тон, с которым он описывает обстоятельства нападения, «наводит на мысли о ментальном расстройстве», отмечает KP.RU. Подозреваемый не состоит на учете, он «из нормальной семьи» и «ранее не привлекался», сообщил источник RT в правоохранительных органах.

«Смотрел телеграм-каналы маньяков»

Мать напавшего на девочек подростка рассказала «ВЧК-ОГПУ»*, что ее сын заблаговременно приобрел себе камуфляжные штаны и написал прощальные письма. В одном из них он назвал себя инцелом (так называют людей, неспособных найти сексуального партнера, несмотря на желание это сделать. — Прим. RTVI).

«Прочитали письмо его предсмертное, он оставил. В нем он писал о том, что он <…> типа против феминисток. Какой-то бред вообще. Утром сегодня я паспорт его искала, думала, он на даче. И смотрю, там какие-то каракули написаны. Читаю, а он это вот там написал. Две бумажки было: одна — что я вас люблю, прощался как будто <…> [Писал]: „я инцел, мне девушки не дают“», — рассказала женщина.

По ее словам, когда мужу позвонили и рассказали о нападении на девочек, она подумала, что ее сын не мог пойти на такой поступок. Перед тем, как стало известно о случившемся, женщина заметила, что с подростком «что-то не то»: «Он как-то, наоборот, стал по-нормальному общаться, то есть: „Мама, а что ты делаешь?“ Даже как-то для меня это близко было, потому что всегда, наоборот: „Отстань“. Я еще думаю, неужели, может, меняется, пубертат этот…»

«Он ходил по дому, и бац, потом забежал к себе комнату, заперся. Я говорю: „Открывай“. А у меня есть ключ, я побежала бегом. Я не знаю, когда он подготовил это письмо <…>. Он же пришел, он же дома долго был в принципе. <…> Потом он заперся, я — бегом за ключом, открываю, а он с ножом, <…> пытался резать… Скорую вызвали ему, как муж сказал, что там что-то заклеили, не знаю, замотали» — рассказала мать задержанного.

Сразу после нападения подросток планировал покончить с собой, но «как-то, видимо, не хватило его», сказала женщина. По словам матери, он читал некие телеграм-каналы про маньяков, которые «себя убивают».

Как утверждает мать подозреваемого, в детстве ему постав ли диагноз СДВГ — синдром дефицита внимания и гиперактивности.

«Я вообще не понимаю, честно, я просто в шоке. Он очень замкнутый. Если раньше он общался со всеми, то потихоньку, может быть, с 14 лет стал замыкаться, у него стало меньше друзей. У него было плавание, он с плавания ушел, и для него это травма большая была, потому что [он] был там крутой пловец. По состоянию здоровья он ушел, у него с желудком ужасные проблемы, болел постоянно», — рассказала собеседница «ВЧК-ОГПУ»*.

Подросток, по словам матери, проявлял агрессию и при этом был замкнутым.

«Он дома тоже очень нервный, на детей всегда кидался, если они, по его мнению, громко кричат. Видимо, этот весь массив такой энергетики, я не знаю <…>. Да, агрессия у него явно присутствовала. Как мама я всегда говорю: „Успокойся, они дети“. Очень скрытный, я ему говорю: „Что-то у тебя случилось?“ — „Нет, всё нормально, всё хорошо“, — поделилась женщина.

Она добавила, что ее средний ребенок — инвалид, у него аутизм.

По данным телеграм-канала «112», отец подозреваемого — Марко Тумаш, ученый-физик, кандидат наук, специалист в области лазерной физики и создатель ювелирного бренда Marko.

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов