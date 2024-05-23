Девять человек погибли в Мексике из-за обрушения сцены во время предвыборного митинга кандидата на пост мэра города Сан-Педро Лорении Каннавати, пишет издание La Jornada со ссылкой на правительство штата Нуэво-Леон. Количество пострадавших составило не менее 60 человек.

Сцену снес мощный порыв ветра, пишет издание. Также обрушился экран, который находился за спинами выступающих. В момент падения декораций люди, находившиеся на сцене, успели пробежать под ними. Как пишет La Jornada, все рухнуло в считанные секунды.

По данным издания, в этот момент на мероприятии находилось около 700 человек. Среди них был кандидат в президенты Мексики — Хорхе Альварес Майнес от оппозиционной партии «Гражданское движение». На своей странице в соцсети X он писал, что был госпитализирован больницу Сан-Хосе после мероприятия.

«Я в порядке и поддерживаю связь с властями штата, чтобы проследить за тем, что произошло. Единственное, что важно на данный момент, — это помощь жертвам несчастного случая», — подчеркнул Майнес.

Он добавил, что причиной произошедшего стал «нетипичный ветер продолжительностью не более пяти минут, от которого пострадала большая часть Сан-Педро».

«Я никогда не сталкивался с чем-то настолько внезапным», — сказал Альварес Майнес, имея в виду скорость, с которой усилился ветер перед обрушением сцены.

Позднее, после обследования в местной больнице, Майнес вернулся на место происшествия. В разговоре с журналистами он сообщил, что приостанавливает свою предвыборную кампанию, и потребовал прозрачности процесса в расследовании случившегося.

Лорении Каннавати, в свою очередь, заявила, что координирует свои действия с властями, чтобы поддержать пострадавших и их семьи. Губернатор Нуэво-Леона Самуэль Гарсия Сепульведа отметил, что генеральная прокуратура штата уже ведет расследование инцидента. Помимо этого, он предупредил жителей о необходимости оставаться дома в условиях сильной грозы в этом районе.