Девять человек погибли в Мексике из-за обрушения сцены во время предвыборного митинга кандидата на пост мэра города Сан-Педро Лорении Каннавати, пишет издание La Jornada со ссылкой на правительство штата Нуэво-Леон. Количество пострадавших составило не менее 60 человек.
Сцену снес мощный порыв ветра, пишет издание. Также обрушился экран, который находился за спинами выступающих. В момент падения декораций люди, находившиеся на сцене, успели пробежать под ними. Как пишет La Jornada, все рухнуло в считанные секунды.
По данным издания, в этот момент на мероприятии находилось около 700 человек. Среди них был кандидат в президенты Мексики — Хорхе Альварес Майнес от оппозиционной партии «Гражданское движение». На своей странице в соцсети X он писал, что был госпитализирован больницу Сан-Хосе после мероприятия.
«Я в порядке и поддерживаю связь с властями штата, чтобы проследить за тем, что произошло. Единственное, что важно на данный момент, — это помощь жертвам несчастного случая», — подчеркнул Майнес.
Он добавил, что причиной произошедшего стал «нетипичный ветер продолжительностью не более пяти минут, от которого пострадала большая часть Сан-Педро».
«Я никогда не сталкивался с чем-то настолько внезапным», — сказал Альварес Майнес, имея в виду скорость, с которой усилился ветер перед обрушением сцены.
Позднее, после обследования в местной больнице, Майнес вернулся на место происшествия. В разговоре с журналистами он сообщил, что приостанавливает свою предвыборную кампанию, и потребовал прозрачности процесса в расследовании случившегося.
Лорении Каннавати, в свою очередь, заявила, что координирует свои действия с властями, чтобы поддержать пострадавших и их семьи. Губернатор Нуэво-Леона Самуэль Гарсия Сепульведа отметил, что генеральная прокуратура штата уже ведет расследование инцидента. Помимо этого, он предупредил жителей о необходимости оставаться дома в условиях сильной грозы в этом районе.
- Выборы в Мексике пройдут 2 июня. Как пишет Reuters, Альварес Майнес занимает третье место среди кандидатов в президенты и «сильно отстает» от кандидата от правящей партии Клаудии Шейнбаум («Движение национального возрождения») и занимающего второе место Ксочитля Гальвеса («Сила и сердце за Мексику»), который представляет широкую оппозиционную коалицию. Нынешний президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор не будет баллотироваться, поскольку повторное переизбрание не предусмотрено по Конституции.
- Мексиканская консалтинговая компания Integralia отмечала, что в период с сентября 2023 года по апрель 2024 года почти 400 местных политиков и журналистов стали жертвами нападения. Согласно отчету, 127 из них были кандидатами на предстоящих выборах.