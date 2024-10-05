Украинский беспилотник попал в автобус с пассажирами в Горловке, пострадали девять человек. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

Изначально Приходько сообщал, что ранены водитель и пять пассажиров, но позже уточнил, что число пострадавших увеличилось до девяти.

Минобороны указало, что за ночь над российскими регионами было перехвачено и уничтожено 10 беспилотников. По данным ведомства, семь дронов сбили над Белгородской областью, два — над Курской, один — над Воронежской.

В Воронежской области дроны атаковали несколько предприятий, выпускающих «гражданскую продукцию», в одном из них возникло возгорание. Один человек ранен — он получил осколочное ранение в руку, уточнил губернатор Александр Гусев. На другом предприятии, подвергшемся атаке БПЛА, пострадавших и разрушений нет.

В Белгородской области беспилотник взорвался на территории производственного предприятия в селе Песчанка, заявил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, частично обрушился угол здания и произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано пожарными.

«В соседнем здании повреждены фасад и остекление. В жилом доме от взрывной волны выбиты окна», — отметил Гладков.

Помимо Песчанки, атакам ВСУ за прошедшие сутки подверглись и другие населенные пункты Белгородской области. В частности, в селе Муром в результате обстрела сгорели два жилых дома и пилорама. В Новой Таволжанке были ранены восемь человек, двоих из них госпитализировали, еще шесть будут проходить лечение амбулаторно, рассказал Гладков.

Власти Курской области о последствиях не сообщали.