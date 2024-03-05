Движение поездов по Крымскому мосту временно перекрыто. На данный момент в районе него остановлено девять поездов, говорится в телеграм-канале перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

Из Крыма остановлены такие поезда:

№068 Симферополь — Москва

№426 Симферополь — Кисловодск

№174 Евпатория — Москва

№092 Севастополь — Москва

В Крым:

№316 Адлер — Симферополь

№425 Кисловодск — Симферополь

№092 Москва — Севастополь

№173 Москва — Евпатория

№028 Москва — Симферополь

В пресс-службе перевозчика отметили, что поезда начнут движение, как только это будет разрешено.

«Рыбарь» ранее сообщал, что в ночь на вторник «украинские формирования с помощью ракет, БПЛА и БЭКов пытались атаковать объекты в Крыму». По данным телеграм-канала, одной из целью был Крымский мост, с ним все в порядке.

Кроме того, как утверждает «Рыбарь», якобы был атакован патрульный корабль проекта 22160 «Сергей Котов».

Министерство обороны России об атаке на Крым пока не сообщало.

1 марта главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала в социальных сетях расшифровку якобы перехваченного разговора представителей военного руководства Германии. Она утверждает, что получила запись от «товарищей в погонах».

Участники разговора, в частности, говорят о возможностях поставок на Украину ракет Taurus. Офицеры обсуждают, как они могли бы помочь с обучением украинских пилотов и программированием систем, а также рассматривают вариант того, что Украина сможет использовать систему вооружения без участия немецких солдат. В конце разговора они обсуждают возможные цели, которые украинцы могли бы атаковать с помощью Taurus, в том числе склады боеприпасов и Крымский мост.

На следующий день Der Spiegel сообщил, что Минобороны Германии проводит внутренний анализ записи разговора высокопоставленных немецких военных о возможном ударе ракетами Taurus по Крымскому мосту — после первой проверки ведомство квалифицировало его как подлинный.