Девять человек — среди них восемь детей — умерли в Танзании после того, как съели мясо морской черепахи, сообщило Associated Press. Еще 78 человек попали в больницу.

По данным агентства, мясо морской черепахи употребили в пищу на острове Пемба в архипелаге Занзибар. На Занзибаре это мясо считается деликатесом, хотя временами приводит к смерти от хелонитоксизма — разновидности пищевого отравления.

Хелонитоксизм (хелонитоксикация) — тип пищевого отравления, которое возникает в результате употребления в пищу черепах, особенно морских, в регионах Атлантического, Тихого и Индийского океанов. Среди симптомов — тошнота, рвота, диарея, боль в животе и т.д. При отравлении возможна только поддерживающая терапия, антидота не существует.

По словам местного врача Хаджи Бакари, женщина, которая скончалась пятницу, 8 марта, была матерью одного из умерших ранее детей. Мясо морской черепахи съели во вторник, 5 марта. Лабораторные исследования подтвердили, что его употребляли в пищу все скончавшиеся, подчеркнул медик.

Власти Занзибара направили на остров группу по ликвидации последствий стихийных бедствий. Ее руководитель обратился к жителям Пемба с призывом не есть морских черепах.

В ноябре 2021 года после употребления мяса черепахи на острове скончались семь человек, включая трехлетнего ребенка, напоминает Associated Press. Еще три человека тогда попали в больницу.

Чем опасно черепашье мясо

Хелонитоксизм вызывают токсины, вырабатываемые цианобактериями (сине-зелеными водорослями) и влияющие на нервную систему, печень и другие органы человека. Отравление может возникнуть даже при контакте с загрязненной водой, причем как с внутренними симптомами (боль в животе, тошнота, рвота, головная боль), так и с внешними проявлениями (сыпь, волдыри, зуд).

Цианобактерии присутствуют в мышечной ткани, коже и других органах морских обитателей, которые питаются сине-зелеными водорослями. Хотя морские черепахи — это исчезающий вид, охраняемый международными нормами от охоты и употребления в пищу человеком, массовые вспышки хелонитоксизма в странах Индо-Тихоокеанского региона доказывают, что местные жители продолжают их есть.

Черепахи, зараженные цианобактериями, выглядят здоровыми и не имеют никаких тревожных симптомов. При этом у человека возникает отравление, в каком бы виде он ни употреблял черепашье мясо — в супе тортю, сырым или сваренным. Не зависят риски отравления и от того, какая часть черепахи приготовлена — они все потенциально токсичны. Наиболее опасными считаются зеленые морские черепахи и черепахи-ястребы, но отравиться можно и мясом других черепах.

Общие начальные симптомы возникают через несколько дней после употребления мяса и включают зуд и боль во рту и горле, рвоту и боль в животе. Также могут образоваться изъязвления во рту и языке, а у некоторых людей развиваются неврологические нарушения — спутанность сознания, судороги или кома.

Выжившие рискуют остаться полностью или частично парализованными, а в тяжелых случаях наступает смерть. Особенно восприимчивы к отравлению дети, причем токсин может передаваться с грудным молоком от поевшей черепашье мясо матери к младенцу. Зафиксированы также случаи гибели домашних животных после поедания рвоты отравившихся людей.

Поскольку симптомы хелонитоксизма напоминают другие виды отравления, постановка диагноза затрудняется без сбора анамнеза. Лечение обычно включает симптоматическую и поддерживающую терапию с внутривенным вливанием жидкостей для восполнения электролитов и респираторную поддержку.

Проблема заключается в том, что в регионах, где случаи хелонитоксизма происходят чаще всего, население зачастую не имеет доступа к полноценной медпомощи. Некоторые отравившиеся вообще боятся обращаться к врачам из-за угрозы уголовного преследования за нарушение запрета на убийство черепах.