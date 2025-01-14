Девятилетний россиянин Роман Шогджиев стал самым юным шахматистом в истории, который выполнил норматив международного мастера, сообщает портал Chess.com.

Достижение было зафиксировано на турнире RadnickiChess IM в Белграде, который прошел в декабре 2024 года. Шогджиев набрал семь из девяти возможных очков, уступив лишь победителю — гроссмейстеру Суату Аталику.

Первый балл международного мастера Шогджиев набрал в возрасте 9 лет, 10 месяцев и 7 дней. Это почти на месяц раньше предыдущего рекордсмена — аргентинского шахматиста Фаустино Оро, который выполнил свою первую норму в 2023 году.

Шогджиев вошел в тройку лучших шахматистов, которые преодолели отметку в 2300 очков рейтинга Эло до достижения десятилетнего возраста. Помимо этого, в 2022 году россиянин стал чемпионом Европы среди молодежи до 8 лет, а в 2023 году — чемпионом мира среди молодежи до 8 лет. Тогда же он принял участие во взрослом чемпионате мира по рапиду и блицу, где обыграл пять международных гроссмейстеров.

В 2024 году Шогджиев стал чемпионом мира по классическим шахматам и блицу среди детей не старше 10 лет. В разговоре с Chess.com спортсмен заявил, что в 2025 году ставит перед собой цель получить звание международного мастера.

«Я доволен своими результатами в этом году. Я неплохо справлялся во многих отношениях и хорошо играл», — поделился он.

Родители Шогджиева добавили, что успех придает ему уверенность в своих силах. «Роман, безусловно, чувствует, что способен на многое, и это придаст ему дополнительную мотивацию», — считают они.





Вице-президент российской Федерации шахмат Сергей Смагин в беседе с NEWS.ru назвал Шогджиева «ярким талантом».

«Наверное, то, что он играет сильно, это вообще для нас не новость. Это здорово, что он поставил рекорд, у нас на него огромные планы. Это наш самый талантливый мальчик. У нас давно такого яркого таланта не было», — сказал собеседник издания.

Смагин заявил, что из Шогджиева важно вырастить не только сильного гроссмейстера, но и претендента на борьбу за звание чемпиона мира. Для этого важно создать конкуренцию юному спортсмену, считает вице-президент Федерации шахмат.