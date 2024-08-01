Деятельность фонда помощи осужденным и их семьям «Русь сидящая»** признана нежелательной на территории России, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры.

В ведомстве заявили, что юридическое лицо фонда Russland hinter gittern e.V.**, зарегистрированное в Германии, «регулярно публикует новости, демонизирующие образ России, в статьях авторы предпринимают попытки переписывания истории».

Помимо юрлица «Руси сидящей»**, в реестр нежелательных внесли еще три объединения, которые «функционируют под общим руководством» с Russland hinter gittern e.V.*:

чешскую неправительственную организацию Za vaši a naši svobodu, z. s.*,

организаторов фестиваля русской культуры в Чехии Kulturus, z. s.*,

немецкий журналистский проект MRR-Fund gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt)**,

По данным Генпрокуратуры, организация Za vaši a naši svobodu, z. s.* на постоянной основе предоставляет материальную помощь украинской армии при покупке автомобилей, беспилотников, одежды и т.д.

В ведомстве также пояснили, что сотрудники MRR-Fund gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt)** занимаются распространением информации, которая дискредитирует действия российских Вооруженных сил и органов государственной власти.

Kulturus, z. s.*, как указали в Генпрокуратуре, ежегодно организует мероприятия антироссийского характера с участием представителей неправительственных организаций, признанных нежелательными на территории России.

Госдума 23 июля приняла закон, позволяющий признавать нежелательными организации, созданные зарубежными государственными органами, а также организации, в которых участвуют иностранные госорганы.

В соответствии с положениями закона, за участие в деятельности подобной организации может грозить штраф в размере до 500 тысяч рублей или лишение свободы сроком до 4 лет. Организаторам деятельности таких организаций может грозить до шести лет лишения свободы.

Министерство юстиции внесло основательницу фонда «Русь сидящая**» Ольгу Романову** в реестр иностранных агентов в октябре 2023 года.

* деятельность признана нежелательной на территории России

** внесен(а) Минюстом в список иностранных агентов, деятельность признана нежелательной на территории России