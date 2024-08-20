Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет пригрозил российской диверсионно-штурмовой разведывательной группе (ДШРГ) «Русич» обращением в правоохранительные органы и проверкой на экстремизм из-за поста в ее телеграм-канале. О своем намерении он рассказал «Газете.Ru».

ДШРГ «Русич» — боевые отряды, которые принимали участие в боях в Донбассе, а также в конфликте на Украине. Подразделение связывали с ЧВК «Вагнер» и ЧВК «Редут». В постах группы прослеживаются националистические радикальные взгляды. Командиры «Русича» внесены в западные санкционные списки; зарубежная пресса неоднократно утверждала, что в рядах группы есть неонацисты.

Депутат назвал диким и неприемлемым сообщение группы о поиске «крымского татарина или чего-то подобного» якобы для проведения ритуала «жертвоприношения». Шеремет предупредил, что если авторы канала не удалят оскорбительную публикацию и не принесут публичные извинения, то он обратится в правоохранительные органы с просьбой о проверить их на экстремизм.

«Считаю, что такие дикие посты для жителей Крыма оскорбительны и неприемлемы, поэтому они должны быть немедленно удалены с извинениями… И пусть эти неучи зарубят себе на носу: крымские татары являются неотъемлемой частью народов, населяющих российский полуостров, на котором главная для всех национальность — крымчанин», — заявил Шеремет.

Он напомнил, что крымские татары играли значительную роль в событиях Крымской весны 2014 года, когда в состав «Народного ополчения Крыма» входила и крымско-татарская рота. По его мнению, оскорбление крымских татар приводит к межнациональным конфликтам и подрывной деятельности внутри страны.

Накануне, 19 августа, авторы канала ДШРГ «Русич» разместили пост, в котором просили союзные подразделения предоставить «одного пленного хохла (желательно не совсем славянина, а подкопченого, крымского татарина или что-то подобное) для проведения ритуального жертвоприношения Славянским Богам». По их словам, эта просьба возникла «для подбадривания и укрепления духа нового личного состава подразделения».