Правительство Израиля одобрило сделку с ХАМАС, которая предусматривает освобождение боевиками заложников в обмен на палестинских заключенных и прекращение боевых действий на несколько дней. Об этом сообщает Times of Israel.

«Правительство утвердило план первого этапа достижения этой цели, в соответствии с которым не менее 50 похищенных — женщин и детей — будут освобождены в течение четырех дней, в течение которых в боевых действиях будет затишье», — говорится в сообщении канцелярии израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

Также в кабмине подчеркнули, что перемирие может быть продлено — на день за каждые десять дополнительно освобожденных.

Как отмечает Haaretz со ссылкой на источник, изначально обмен подразумевал возвращение в Израиль 30 детей, восьми матерей и еще 12 женщин.

По данным издания, почти все члены правительства, которое состоит из 38 человек, одобрили соглашение. Не поддержали его только представители крайне правой партии «Оцма Иегудит». Hareetz отмечает, что сделку поддержали также израильские силовые службы — ЦАХАЛ, контрразведка «Шин Бет» и разведка «Моссад».

Axios назвал эту сделку «крупнейшим дипломатическим прорывом» и первой паузой в боевых действиях с начала войны.

Достижение соглашения позже подтвердили и представители ХАМАС, сообщает Al-Mayadeen. По их словам, соглашение было достигнуто «благодаря решительным и высоко оцененным усилиям Катара и Египта после трудных и сложных переговоров».

Документ включает четырехдневное прекращение огня с обеих сторон и въезд «сотни грузовиков с гуманитарной, чрезвычайной, медицинской и топливной помощью во все без исключения районы сектора Газа».

Сделка между Израилем и ХАМАС

15 ноября Reuters со ссылкой на неназванного чиновника передавал, что ХАМАС согласился с общими условиями сделки с Израилем, в рамках которой радикальное движение освободит около 50 заложников в обмен на трехдневное прекращение огня. Израильские власти, согласно условиям сделки, должны будет освободить из израильских тюрем некоторых палестинских женщин и детей, а также увеличить объемы гуманитарной помощи, поступающей в сектор Газа.

Через три дня Ynet и Channel 12 сообщили, что Израиль отверг предложение ХАМАС об освобождении 50 израильских пленных из сектора Газа в обмен на несколько дней прекращения огня. По информации Ynet, Израиль требует, чтобы из плена освободили сразу всех женщин и детей, и настаивает на том, чтобы не разделять семьи, оказавшиеся в плену.

Глава Совета национальной безопасности (СНБ) Израиля Цахи Ханегби также говорил, что Израиль согласится на прекращение огня только в обмен на освобождение «огромного» числа заложников, а не на «манипулятивное освобождение» со стороны ХАМАСа.

18 ноября десятки тысяч израильтян во главе с семьями заложников вышли на шоссе, ведущее в Иерусалим. Они говорили, что намерены провести демонстрацию перед офисом премьер-министра. По данным организаторов мероприятия, в марше приняли участие более 25 000 человек.

В этот же день The Washington post писала, что Израиль и ХАМАС близки к сделке по освобождению части заложников.