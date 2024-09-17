Актер Дмитрий Нагиев повредил ногу во время спектакля, подтвердила RTVI его директор Елена Шайкина. По ее словам, сейчас с артистом все в порядке. «Он на площадке, работает», — заверила представитель Нагиева.

О том, что 57-летний актер получил травму ноги на спектакле «Кыся» в Московском дворце молодежи, ранее сообщил телеграм-канал Shot. По его данным, Нагиев, игравший в постановке главную роль, пострадал, когда делал кувырок в первом акте.

Shot утверждал, что артист испытывал «жуткие боли», но доиграл первый акт. В антракте ему вызвали скорую помощь. Медики сделали пострадавшему обезболивающий укол и хотели забрать его в больницу, но Нагиев категорически отказался, поскольку хотел доиграть второй акт. Тем не менее после спектакля он все же обратился за врачебной помощью.

Это не первый инцидент с Нагиевым во время спектакля «Кыся». В 2022 году, когда эту постановку давали на сцене Калининградского областного театра, на актера рухнули декорации. Тогда актер получил ушиб голени и несколько ссадин. Ему сразу же вызвали скорую, но он доиграл до конца и только потом получил медицинскую помощь. «Хромаю, но ползу. Рабочий момент», — успокаивал Нагиев журналистов.

«Кыся» — постановка одноименной пьесы драматурга Владимира Кунина, рассказывающей историю петербургского помоечного кота Мартына. Вторую главную роль в комедии играет Игорь Лифанов. Спектакль с неизменным успехом идет на российской театральной сцене уже более 10 лет.