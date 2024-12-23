Пожар в соборе Парижской Богоматери случился после того, как Франция не нашла достаточно средств на его реставрацию. В итоге были наняты неквалифицированные рабочие, один из которых бросил непотушенный окурок. Об этом директор ГМИИ им. А. С. Пушкина Елизавета Лихачева рассказала в специальном интервью RTVI.

«Я могу сказать, что пожар Нотр-Дама — это была пощечина Франции», — заявила Елизавета Лихачева.

По ее словам, собор находился в очень плохом состоянии еще до пожара: он стоит «в низине города», что повлияло на состояние свода, который очень восприимчив к загрязнению воздуха.

«Соответственно, все тяжелые металлы скатываются к Сене, как раз к Нотр-Даму, он же стоит на острове Сите. И камень, белый песчаник французский, он эту дрянь всю набирает и начинает крошиться. Собственно говоря, реставрация Нотр-Дама — это процесс, который начался 25 лет назад», — пояснила Лихачева.

Однако во время этой реставрации не могли найти денег на строительство лесов, власти Франции «отказали в больших дотациях», отметила директор ГМИИ.

«Причем староста собора и парижский епископат обращался к государству за разрешением ввести плату за вход в собор. Им тогда отказали, потому что Франция — светское государство», — напомнила директор ГМИИ.

«В конечном итоге деньги на леса собрали американские католики, тот самый Opus Dei, который прославил Дэн Браун. Они собрали $4,5 млн», — говорит собеседница RTVI.

Все это кончилось тем, что были наняты не очень квалифицированные рабочие, один из которых бросил окурок на лесах, из-за которого и начался пожар, рассказывает директор Пушкинского музея.

«»Бычок» человек кинул и всё, покурил на лесах и бросил «бычок». Там всё понятно. Это знают все специалисты. То есть эта информация растеклась сразу. Если она до меня дошла, значит, это знают все», — отметила Лихачева.

Как признала искусствовед, пылающий Нотр-Дам был «абсолютно инфернальным зрелищем» .

«Не надо было изначально ситуацию доводить до такого состояния, чтобы неквалифицированных рабочих пускать на леса тысячелетнего памятника», — заключила Лихачева.

Пока директор ГМИИ не может оценить качество реставрации собора после пожара, но надеется сделать это. По ее мнению, из восстановления Нотр-Дама президент Франции Эмманюэль Макрон «сделал политическое шоу», но с культурной точки зрения возвращение Нотр-Дам-де-Пари стало важнейшим событием.

«Я очень часто слышала мнение: «Почему русские так переживают по поводу Нотр-Дам-де-Пари? Это не наша культура». Да нет, братцы, это наша культура. Нотр-Дам-де-Пари — ровно такая же важная часть нашей культуры, как собор Василия Блаженного. Поэтому мы имеем полное право об этом рассуждать», — заключила Елизавета Лихачева.