Макрон назвал дату открытия Нотр-Дама после реставрации. Как шла работа по его восстановлению

Собор Парижской Богоматери, известный как Нотр-Дам, откроет свои двери для посетителей после завершения реконструкции 8 декабря. Об этом 26 мая рассказал президент Франции Эмманюэль Макрон во время мероприятия, посвящённого 75-летию Конституции Германии. Текст обращения французского лидера был опубликован на сайте Елисейского дворца. Как проходила реставрация собора после пожара, случившегося в 2019 году, и почему она заняла так много времени — в материале RTVI.

Сбор данных

В реставрационных работах по восстановлению здания парижского собора Нотр-Дам участвовали более 50-ти научно-исследовательских групп, пишет Campus France. Чтобы собрать информацию об истории собора и спланировать его реконструкцию, специалисты использовали лазерный сканер и создали трехмерную модель Нотр-Дама — ее можно сравнить с Google Earth.

Помочь в реставрационных работах в числе прочих выразила желание компания по производству видеоигр Ubisoft, которая в 2014 году воссоздала помещения собора в игре Assassin’s Creed Unity. В знак доброй воли Ubisoft пожертвовала более $500 тыс. на восстановление здания. Кроме того, французское отделение компании обеспечило всем участникам реконструкции доступ к виртуальной модели Нотр-Дама.

В начале 2020 года специалисты приступили к изучению акустики здания. Они внимательно исследовали акустические характеристики материалов, которые использовались при строительстве собора более 800 лет назад. Для этого эксперты изучили более двух тысяч образцов древесины, включая те, которые подверглись воздействию огня во время пожара.

Исследователи также рассмотрели вопрос о необходимости замены камней, которые были использованы при строительстве собора. Для восстановления метода каменной кладки специалисты изучили металлические элементы конструкции, несмотря на серьезные повреждения, нанесенные ее бронзовым частям.

Начало работ

Первые два года после пожара были посвящены изучению проектов и выбору подрядчиков, сообщает CNN. В восстановлении собора задействованы около 250 строительных компаний и мастерских. В реконструкции здания участвуют эксперты различных специальностей, включая плотников, каменщиков, монтажников, скульпторов, стекольщиков и других мастеров со всей страны. В частности, они занимались восстановлением 8 тысяч труб и 115 педалей соборного органа.

Непосредственно восстановление собора началось в сентябре 2021 года. Общая стоимость работ составила более $700 млн. При этом сумма добровольных пожертвований превысила $900 млн.

По словам Филиппа Жоста, главы государственной организации, ответственной за восстановление здания, все вырученные деньги, которые не будут использованы напрямую для его реконструкции, будут направлены на другие нужды собора.

Шпиль и символ Франции

В декабре 2023 года Эмманюэль Макрон посетил Нотр-Дам, где ознакомился с результатами реставрации шпиля, высота которого составляет 96 метров, пишет Associated Press.

«С апреля 2019 года идет перестройка всей нации. И это очень трогательно — побывать здесь за год до завершения. Вы можете воочию лицезреть невероятный прогресс работы над нефом, клиросом, каркасом и шпилем», — сказал Макрон.

В день визита президента в собор на его шпиль установили фигурку петуха — неофициального национального символа Франции.

В фигурку петуха поместили реликвии, которые удалось сохранить во время пожара: фрагмент тернового венца Иисуса Христа, мощи первого епископа Парижа в III веке Сен-Дени и святой Женевьевы, покровительницы Парижа.

Кроме того, в петуха заложили список имен тех, кто помогал в восстановлении храма, — в перечне перечислено более двух тысяч персоналий. А на обшитом свинцом деревянном шпиле выгравировано имя Жан-Луи Жоржелена — генерала, ответственного за восстановление Нотр-Дам, который погиб в горах в 2023 году.

Во время своего визита французский лидер также обсудил с работающими над реставрацией собора специалистами создание в нем нового музея и установку в здании современных витражей.

Макрон также объявил конкурс для художников, которые могут представить свои версии шести новых витражных стекол. Старые витражи, созданные архитектором Эженом Виолле-ле-Дюком, будут выставлены в новом музее наряду с прежней фигуркой петуха, которая пострадала во время пожара и была деформирована.

Крест и благословение

Одним из последних восстановленных элементов Нотр-Дама стал апсидный крест, который установили на собор в мае. Обряд благословения перед установкой конструкции весом две тонны и шириной 12 метров провел настоятель собора, протоиерей Оливье Рибадо Дюма.

«Как только крест будет установлен, мы поймем, что собор — это религиозное место, а не музей. Это место любви, место гостеприимства для всех», — сказал он.

Монтажом конструкции занимались около 20 специалистов. После установки креста с соседних улиц послышались аплодисменты, отмечают журналисты Le Parisien. После установки креста планируется провести работы по восстановлению коньков и демонтажу строительных лесов.