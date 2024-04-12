Федеральная резервная система США не будет снижать процентную ставку, рассказал в программе RTVI “Что это было” директор института США и Канады Российской академии наук Сергей Кислицын.

“Экономика сейчас в США находится не в самой лучшей форме. Можно сказать, что они не вышли из кризиса в полной мере. Вот последние данные по инфляции как раз приходят: 3,5%, инфляция разгоняется. Все вроде бы надеялись в конце прошлого года, что она будет снижаться. Но ее снизить надо, понимаете, хотя бы на процент. Это практически нереально в данный момент, это высокие процентные ставки”, — сказал он.

Из-за отказа ФРС от снижения процентной ставки экономика “не будет расти быстрыми темпами”.

“Деньги будут оставаться дорогими, будет дорогим кредитование. На это будет смотреть американский избиратель”, — пояснил Кислицын.

Рост уровня безработицы по сравнению с показателями последних стабильных месяцев работы администрации Дональда Трампа также стала причиной того, что администрация Байдена не смогла достигнуть долгосрочных экономических целей.