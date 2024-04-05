Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что Запорожской АЭС (ЗАЭС) грозит опасность и сохраняются «постоянные риски ядерной безопасности» на фоне военного конфликта. Его комментарий опубликован на сайте МАГАТЭ.

По словам экспертов агентства, причина отключения электроэнергии неизвестна, однако оно произошло «после сообщений о военной активности в регионе и за его пределами». Эту информацию подтведила группа МАГАТЭ, находившаяся в районе станции. В сообщении сказано, что эксперты слышали многочисленные обстрелы в день ЧП, а также на протяжении прошлой недели.

Гросси отметил, что крупнейшая в Европе атомная электростанция потеряла ключевой источник электроэнергии, необходимой ей для охлаждения реакторов, а также для других важных функций ядерной безопасности.

«Эти события еще раз подчеркивают вполне реальные опасности, с которыми сталкивается этот крупный объект», — отметил он.

Накануне, 4 апреля, прекратилось электроснабжение Запорожской АЭС по резервной линии 330 кВ. Все блоки станции были остановлены: пять из них находятся в состоянии «холодный останов», один — в состоянии «горячий останов».

Запорожская АЭС — самая крупная атомная станция на территории Европы. В феврале 2022 года российская армия взяла под контроль территорию ЗАЭС. В октябре Владимир Путин подписал указ о передаче станции в федеральную собственность России. Оператором ЗАЭС стал «Росэнергоатом» (входит в «Росатом»). С сентября того же года на станции присутствуют специалисты МАГАТЭ.

В марте 2023 года в пресс-службе ЗАЭС сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли объекты критической инфраструктуры станции. В сообщении говорилось, что недалеко от забора рядом с резервуарами с дизельным топливом было сброшено взрывное устройство. В ЗАЭС отметили, попадание в баки «могло бы привести к печальным последствиям».

Ранее эксперт программы безопасности радиоактивных отходов Российского социально-экологического союза Андрей Ожаровский программе RTVI «Что это было» рассказал, что в случае «внешнего воздействия» на Запорожскую АЭС может случиться выброс радиоактивных веществ, однако они упадут на расстоянии в несколько километров.