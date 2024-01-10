Информация об онемении пальцев рук Марины Хлебниковой из-за развивающегося ревматоидного артрита не соответствует действительности. Об этом заявил директор певицы Данила Прайс.

По его словам, телеграм-канал Shot, сообщивший о проблемах со здоровьем певицы, «уже не первый раз за последние две-три недели публикует странный материал про Марину [Хлебникову], который не основан ни на чем».

«Они даже ленятся придумывать имена вымышленных врачей, с кем они якобы общались, уже до такой степени обленились. Когда раньше про Марину придумывали разные небылицы, хотя бы старались правдоподобно это показать», — отметил Прайс в беседе с изданием NEWS.ru.

Прайс подчеркнул, что Хлебникова сейчас находится в гастрольном туре и регулярно публикует в соцсетях фото и видео с концертов. По словам Прайса, артистка снимала видео с концерта в Санкт-Петербурге, когда Shot писал о ее госпитализации.

Телеграм-канал Shot 10 января сообщил, что у 58-летней Хлебниковой якобы «начали отказывать пальцы рук из-за прогрессирующего ревматоидного артрита». По информации канала, у Хлебниковой «сильные проблемы с суставами», из-за чего она обратилась к врачам. Певице якобы «стало больно ходить», у нескольких пальцев рук «ухудшились чувствительность и подвижность». Помимо того, у певицы выявили «невротическое расстройство, для которого характерны плохой сон, упадок сил и раздражительность».

В конце декабря Shot утверждал, что «у Хлебниковой ревматоидный артрит, из-за которого она стала инвалидом третьей группы и «передвигается с большим трудом». До этого, в ноябре, в телеграм-канале появилось сообщение о том, что у певицы выявили аритмию и ишемическую болезнь.

В 2021 году Хлебникова пострадала во время пожара в ее квартире на Ратной улице в Москве. У нее были сильные ожоги по всему телу и отравление продуктами горения. ТАСС передавал, ссылаясь на источник в экстренных службах, что певица уснула с непотушенной сигаретой. Пострадали два человека, включая саму артистку.