У Валерия Меладзе не запланировано выступлений в России ни в этом, ни в следующем году, дал понять RTVI концертный директор певца Сергей Луппов. Он прислал афишу артиста на 2025 год, в которой значится только турне по городам США в октябре.

Так Луппов отреагировал на просьбу RTVI подтвердить или опровергнуть информацию телеграм-канала Shot о том, что Меладзе планирует организовать юбилейный тур в России к своему 60-летию, которое отметит 23 июня 2025 года.

«Вы берете информацию, простите, конечно, с какого ресурса? С забора не берете еще?» — сказал директор.

В планах «ближайших концертов», по словам Луппова, Россия не значится.

В 2024 году Меладзе в рамках мирового турне выступит в 14 странах, включая Францию, Германию, Данию, Норвегию, Латвию, Болгарию, Румынию, Молдову, Узбекистан и Казахстан. Турне закончится 23 ноября концертом в Дубае (ОАЭ).

Говоря о концертном графике на следующий год, Луппов пояснил, что «на весну [планы] в работе еще».

22 августа Shot написал со ссылкой на источник из окружения Меладзе, что певцу якобы подтвердили отсутствие какого-либо запрета на концертную деятельность в России, несмотря на «жалобы общественников».

Об отсутствии нормативной основы для того, чтобы запретить Меладзе выступать в стране, также заявила зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.