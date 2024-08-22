В России нет нормативной основы для того, чтобы запретить певцу Валерию Меладзе выступать в стране. Об этом «Ленте.ру» рассказала заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко, комментируя планы артиста вернуться к выступлениям в России.

«Ну что мы можем сделать? Только не ходить на его концерты и призывать других не ходить. У нас нормативной основы нет для того, чтобы запретить [Меладзе выступать]», — пояснила Драпеко.

Ранее телеграм-канал Shot написал, что Меладзе якобы планирует вернуться к выступлениям в России в июне 2025 года. Сейчас артист, по данным канала, прорабатывает детали тура к своему шестидесятилетию.

Источник Shot в окружении артиста утверждает, что Меладзе уточнил через связи, что фактически никакого запрета на его концертную деятельность в стране нет, несмотря на жалобы общественников.

«Единственное, о чем предупредили исполнителя его контакты, — это возможная волна возмущения россиян», — пишет телеграм-канал.

Валерий Меладзе с самого начала военных действий на Украине не поддержал их. В январе 2023 года в телеграм-каналах распространился ролик с концерта певца в Дубае, на котором один из поклонников попросил артиста передать привет его жене и произнес лозунг «Слава Украине». Артист в ответ отодвинул микрофон и произнес: «Героям …».

После публикации ролика член Совета Федерации Елена Афанасьева предложила лишить Меладзе российского гражданства. Депутат Госдумы Андрей Луговой потребовал Генпрокуратуру дать правовую оценку высказываниям певца, а лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выступил за лишение артиста всех званий.

В Генпрокуратуру обратился и руководитель так называемого «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин. По его словам, Меладзе «неоднократно критиковал» решения российских властей по поводу военной операции на Украине, а также поддержал националистический лозунг на корпоративе в Дубае.

«У многих граждан возник вопрос, не идут ли заработанные им [Меладзе] на корпоративах в Москве и Дубае денежные средства на поддержку Вооруженных сил Украины», — говорится в обращении Бородина.

На фоне скандала в нескольких городах России отменили концерты певца. Позднее ТАСС писал, что Генпрокуратура поручила прокуратуре Москвы проверить Меладзе на предмет финансирования ВСУ.

Сам Меладзе заявил, что не пытается кому-то угодить и мечтает, чтобы «между близкими народами установилось согласие».