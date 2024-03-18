Директор лондонского Музея Виктории и Альберта Тристрам Хант предупредил о риске разрушения Вестминстерского дворца, где заседает британский парламент и хранится обширная коллекция произведений искусства, считающихся национальным достоянием. Он пишет об этом в газете Financial Times.

По мнению Ханта, который сам был членом парламента, после «десятилетий запущенности» фасады и интерьеры здания находятся «в ветхом состоянии». Он отмечает запах сырости, полчища крыс и мышей, осыпающуюся каменную кладку, высокую пожароопасность и «общий дух отвратительного разложения». Также Хант указал на скрытые риски, связанные с асбестом и слабостью инженерной и электрической систем.

Как рассказал Хант, еще в 2012 году предварительный технико-экономический анализ показал, что «фундаментальная реконструкция» неизбежна. В 2015-м независимая экспертиза рекомендовала в качестве самого быстрого решения «полностью выселить» парламентариев из дворца, чтобы провести капитальный ремонт. При этом условии, по расчетам, работы заняли бы 6-11 лет и обошлись бы в £3,5-4 млрд. Без выселения процесс растянулся бы на 32 года и стоил бы £5,7 млрд.

В 2022 году была предложена «основная схема», при которой дворец закрывают на 12 лет и реконструируют за £7-13 млрд. Но спонсорскую организацию вскоре распустили и процесс застопорился, пишет Хант.

Меньше чем за год до следующих парламентских выборов в Британии, которые должны пройти не позднее конца января 2025 года, Тристрам Хант предлагает партиям предпринять следующие совместные действия по восстановлению Вестминстера:

Поставить условием для парламентариев нового созыва покинуть дворец на время ремонта — иначе «мы никогда не увидим перемен».

Профинансировать обновление Вестминстера не из казны, а по примеру того, как собирались средства на организацию Олимпиады в Лондоне 2012 года. Тогда значительную часть вложений дало распределение финансирования Британской национальной лотереи. Сейчас можно было бы аналогично распределить лотерейные средства на обновление здания парламента, например, на 20 лет, считает Хант.

Использовать период реконструкции для прочих возможностей — например, выставить коллекцию произведений искусства Вестминстера в других помещениях и таким образом сделать ее «как никогда более открытой для публики».

Тристрам Хант полагает, что политика страны нуждается в символическом сдвиге, а переезд сможет обеспечить парламентариям обновление не только пространства, но и самой модели работы. Если парламент перестанет уклоняться от решения по реконструкции, то она могла бы завершиться к 2034 году, когда исполнится 200 лет после исторического пожара, уничтожившего большую часть прежнего Вестминстерского дворца.