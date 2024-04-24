Концертный директор Леонида Ярмольника Табриз Шахиди в разговоре с RTVI опроверг информацию об «экстренной госпитализации» артиста и его жены Оксаны. О том, что супруги находятся в больнице, написало издание Mash.

В телеграм-канале Mash сообщалось, что у Ярмольника гипертонический криз, у его жены — хроническая сердечная недостаточность. Издание утверждало, что у Оксаны Ярмольник повышалось давление до 250 и что ей дважды вызывали скорую, а у самого артиста, помимо повышенного давления, был сильный кашель.

«Позавчера мы играли с ним в бильярд, никакого кашля, о котором пишут СМИ, замечено не было. В данный момент Леонид Исаакович на репетиции. Все здоровы!» — сказал Шахиди RTVI.

Сведения о госпитализации Леонида и Оксаны Ярмольник он назвал «очередными фантазиями людей, которым нужны сенсации и кликбейтные заголовки».

«Актер и его супруга в полном порядке. Дай Бог нам всем такого здоровья!» — заключил концертный директор.

Сам Леонид Ярмольник подтвердил РИА Новости, что находится на репетиции. Он пояснил, что «просто проходит чекап, как обычно, раз в год» и призвал «не читать эти глупости».