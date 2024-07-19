Тверской районный суд Москвы отправил под домашний арест директора Института биохимической технологии и нанотехнологии (ИБХТН) Российского университета дружбы народов (РУДН) Ярослава Станишевского. Его подозревают в мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов.

Об избрании для Станишевского меры пресечения ходатайствовало следствие. По решению суда задержанный обязан находиться под домашним арестом в течение 23 суток — до 9 августа. Ему запрещено покидать и менять без разрешения место жительства, общаться и вести переговоры с кем-либо кроме ближайших членов семьи и адвокатов, получать и отправлять письма, другую корреспонденцию и сообщения.

Согласно судебной карточке, на Станишевского заведено дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК России). В случае признания виновным ему грозит до десяти лет лишения свободы и штраф в размере до 1 млн рублей.

Следствие считает, что Станишевский вместе «с иными лицами» сообщал ложные сведения о «критериях соответствия организации для участия в программе с целью получения субсидии», после чего присваивал полученные денежные суммы.

Как сообщили RTVI в пресс-службе РУДН, уголовное дело, по которому арестован Станишевский, относится к событиям 2017 года.

«Университет оказывает содействие правоохранительным органам в получении всей необходимой информации», — отметили в пресс-службе.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет, что в деле Станишевского появился еще один фигурант, он задержан.

Ярослав Станишевский является доктором химических наук, автором множества учебно-методических пособий и научных работ, а также экспертом в сфере госаккредитации образовательных организаций. С 2005 по 2013 года он руководил отделом лицензирования и аккредитации Московского государственного университета тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова (МИТХТ).

В 2013 году Станишевского назначили главным аналитиком отдела сопровождения аттестации экспертов Национального аккредитационного агентства в сфере образования ФБГУ «Росаккредагентство». В то же время он стал директором Научно-образовательного центра «Нанотехнологии» ИБХТН РУДН, а в 2015 году был назначен руководителем всего Института биохимической технологии и нанотехнологии РУДН.