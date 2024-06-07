В нескольких московских театрах произошли кадровые изменения. Так, новым директором «Современника» станет Владимир Машков. Художественным руководителем Московского академического театра сатиры будет Евгений Герасимов, а Театра Романа Виктюка — Константин Богомолов. Об этом сообщается на портале мэра Москвы.

При этом они также сохранят свои должности худруков: Герасимов — в Театре на Малой Ордынке, а Богомолов — в Театре на Малой Бронной.

«Евгений Герасимов, Владимир Машков и Константин Богомолов уже продемонстрировали свою профессиональную состоятельность в руководстве крупными театрами. Мы доверяем управление известными, значимыми для Москвы театрами людям, которые уже показали себя как успешные руководители и творческие лидеры», — поделился руководитель Департамента культуры Москвы Алексей Фурсин.

По его словам, принятые решения позволят «более эффективно управлять театрами и объединять ресурсы разных площадок и творческих коллективов для обновления и расширения репертуара». В ближайшие дни коллективам театров представят новых руководителей, добавил он.

Также Фурсин поблагодарил предыдущих руководителей театров за проделанную работу «в непростые времена».

Перестановки в руководстве театров

О том, что театры Москвы ждут изменения в руководстве, стали писать профильные телеграм-каналы еще в начале недели. 4 июня канал «Закулиска» сообщал, что Театр Сатиры может возглавить Герасимов, а в «Современник» придет Машков. Руководившего «Современником» с 2022 года режиссера Юрия Кравца будут ждать в другом театре, утверждал канал.

На протяжении многих лет бессменным руководителем театра «Современник» оставалась его сооснователь народная артистка СССР режиссер Галина Волчек. В 1971 году она стала его главным режиссером, а с 1989 до 2019 года была худруком «Современника». После смерти Волчек в декабре 2019 года театр возглавил режиссер Виктор Рыжаков, которого через два года сменил Юрий Кравец.

Художественным руководителем московского Театра Сатиры с 2000 года был народный артист Александр Ширвиндт. В 2021 году на этом посту его сменил актер и режиссер Сергей Газаров, а Ширвиндт стал почетным президентом театра. Эту должность он занимал до своей смерти в марте 2024 года. О том, куда переходит Газаров, не сообщается.

В 2024 году Театр Сатиры отмечает столетие.

До 2022 года художественным руководителем Театра Романа Виктюка был режиссер Денис Азаров, которого назначили на эту должность после смерти основателя самого основателя — Романа Виктюка.

До появления официальной информации в СМИ допускали, что Константин Богомолов может занять должность главного режиссера в театре «Ленком». 4 июня Алексей Франдетти, занимавший эту должность в «Ленкоме», сообщил о своем уходе.