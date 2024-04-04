Калининский районный суд Петербурга арестовал советского диссидента и публициста Александра Скобова* по делу об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК). Об этом 4 апреля пишет ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города. Скобова* отправили в СИЗО до 1 июня. Защита просила для обвиняемого домашний арест, отмечает «Фонтанка».

Заседание проходило в закрытом режиме. Как пишет телеграм-канал SOTA, 66-летний Скобов* отказался вставать перед судьей и отвечать на ее вопросы.

«Я тотально не уважаю этот суд. <…> Вы можете удалить меня из зала хоть сейчас, я не вижу смысла в дальнейшем присутствии на вашем балагане. Единственный смысл моего присутствия был в том, чтобы плюнуть в физиономию этого суда: я это уже сделал», — передает слова обвиняемого телеграм-канал.

До и после заседания Скобов* выкрикивал лозунги в поддержку Украины, пишет SOTA.

Адвокат диссидента Вероника Карагодина заявила, что не может комментировать обвинение в связи с закрытием заседания. Как сообщила «Медиазона»*, она попросила суд избрать меру пресечения, не связанную с арестом, и приобщить медицинские документы, подтверждающие, что у ее подзащитного диагностированы сахарный диабет, гепатит С, бронхиальная астма и глаукома. Кроме того, по словам Карагодиной, на иждивении Скобова* находится его 90-летняя мать Наталья.

Скобова* задержали 3 апреля дома у правозащитника Юлия Рыбакова, где также был проведен обыск. «Здесь изъяли его компьютер, его телефоны, у меня в доме, поскольку он здесь работал. У него мать 90-летняя. Сам он очень тяжело болен, у него тяжелая форма сахарного диабета, он практически слепой», — рассказал Рыбаков в беседе с РБК.

По словам правозащитника, когда Скобова* увозили, он демонстративно отказался взять с собой лекарства, которые ему жизненно необходимы, и другие вещи, в том числе очки, без которых он «ничего не видит».

«Судя по всему, он не рассчитывает оттуда выйти и делает это в знак протеста против своего задержания», — сообщил Рыбаков.

Он добавил, что обыски также были проведены дома у публициста. «Он неоднократно выступал в интернете со статьями, с комментариями по поводу происходящих событий в стране и по поводу военных действий на Украине. Именно это ему инкриминируется», — пояснил собеседник РБК.

«Фонтанка» уточнила, что Скобова* задержали сотрудники петербургского Центра «Э». Причиной, по данным издания, стали его посты об атаке на Крымскмй мост, которые диссидент публиковал в «небольшом» телеграм-канале с аудиторией в 900 человек.

Источник ТАСС в правоохранительных органах также сообщил, что поводом для уголовного преследования Скобова* стали его публикации в авторском телеграм-канале, в которых он «оправдывал атаку украинских беспилотников на Крымский мост 17 июля 2023 года», а также призывал «бить ракетами» по мосту, Черноморскому флоту, «тыловым аэродромам» и Москве.

Как сообщил телеграм-канал «Ротонда», в материалах следствия указано, что Скобов* в период с сентября 2023 года по февраль 2024-го опубликовал несколько постов, в которых оправдывал взрыв на Крымском посту и призывал осуществлять теракты на территории России. По данным канала, в рамках дела упоминаются три публикации. В одной из них публицист якобы оправдывал возможные покушения на главреда RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак, пишет «Ротонда».

Александр Скобов* был политическим активистом еще в советские годы. Был политзаключенным, диссидентом. Стал фигурантом последнего дела об «антисоветской агитации» (ст. 70 УК РСФСР), которое закрыли в 1989 году в связи с отменой статьи. Его дважды помещали в психиатрическую больницу — в 1978 и 1982 годах. После распада СССР работал учителем истории в школе. В 2000-х Скобов* участвовал в деятельности движения «Солидарность». Состоял в партии «Яблоко», из которой вышел в 2010 году. В марте 2024 года Минюст России внес диссидента в реестр иноагентов. Скобов* выступал с критикой чеченской войны, присоединения Крыма и военной операции на Украине.

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов