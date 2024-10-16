В Казахстане заявили, что республика в «обозримом будущем» воздержится от вступления в БРИКС «с учетом многоступенчатого процесса рассмотрения вопроса о членстве» и больше будет ориентироваться на ООН. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ сообщил, что Москва с уважением относится к позиции Астаны, добавив, что БРИКС не пытается «заместить ООН», а дополняет ее. Как позицию Казахстана оценили в Госдуме — в материале RTVI.

Первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков

Почему не вступает [в БРИКС], надо спрашивать у самого Казахстана. Ценность БРИКС состоит в том, что это объединение стран, которые, в отличие от других объединений, например, военно-политического блока НАТО, не пытается ни подмять под себя ООН, ни дискредитировать ее, не создать некую параллельную структуру. БРИКС никогда ни на уровне декларации, ни своими действиями не проявлял таких поползновений.

Более того, деятельность стран БРИКС, скорее, направлена на укрепление ООН, потому что они выступают за многополярный, многосторонний, справедливый мир. А это ровно то, что и призвано укрепить ООН, помочь ей реализовать те функции, полномочия и надежды, которые на нее возлагались еще в момент ее учреждения.

Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин

Членство в ООН никак не ограничивает возможность участия в каких-либо союзах, и мы это прекрасно знаем. Есть члены НАТО, есть члены Европейского Союза, есть члены БРИКС, есть члены ШОС. Казахстан, кстати, в ШОС участвует. Думаю, что ближайший саммит, который пройдет в Казани, прояснит ситуацию. Насколько я понимаю, Казахстан намерен в нем участвовать.

Думаю, стоит подождать [саммита] для того, чтобы прояснить ситуацию, в чем именно состоят сложности для Казахстана. И почему он вдруг, со слов этого пресс-секретаря, озабочен многоступенчатостью. Я бы не торопился с громкими заявлениями о развороте и так далее.

Секретарь ЦК КПРФ, депутат Госдумы Сергей Обухов

Дистанцирование есть, разворота нет. Казахстан в последнее время дистанцируется от организаций, куда входит Россия.