Казахстану предлагали вступить в БРИКС, но он пока воздержится от этого, в том числе из-за длительности рассмотрения процесса вступления, рассказал Tengrinews.kz пресс-секретарь главы республики Берик Уали. Отвечая на вопрос об альтернативе, он отметил, что Касым-Жомарт Токаев не раз «высказывался в пользу ООН как универсальной и безальтернативной организации».

«В адрес президента поступали предложения о вступлении Казахстана в БРИКС. <…> Эти предложения внимательно рассматриваются главой государства. <…> Вместе с тем в настоящее время и, скорее всего, в обозримом будущем Казахстан воздержится от подачи заявки в БРИКС, в том числе с учетом многоступенчатого процесса рассмотрения вопроса о членстве, а также других моментов, связанных с перспективами развития данного объединения», — сказал Уали.

На вопрос, какой организации Казахстан планирует отдать предпочтение, пресс-секретарь президента республики напомнил, что Токаев «неоднократно высказывался в пользу ООН как универсальной и безальтернативной организации». Уали добавил, что Астана признает недостатки этого объединения, но «другой такой организации не существует, и поэтому она нуждается в поддержке мирового сообщества».

«Президент уже выражал сожаление по поводу неспособности Совета Безопасности ООН принимать важные и судьбоносные решения. Поэтому он считает необходимым приступить к реформе СБ ООН на основе широких консультаций государств — членов ООН с учетом интересов и “средних держав”», — отметил он.

Ближайший саммит БРИКС пройдет в Казани 23-24 октября, в этом году председательствует Россия. В организацию входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия.

В августе 2023 года МИД ЮАР опубликовал список стран, желающих вступить в БРИКС, в их число вошли Алжир, Аргентина, Бангладеш, Бахрейн, Беларусь, Боливия, Венесуэла, Вьетнам, Куба, Гондурас, Индонезия, Кувейт, Марокко, Нигерия, частично признанная Палестина, Саудовская Аравия, Сенегал и Таиланд. При этом в их числе оказался и Казахстан.