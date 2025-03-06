Черное поло, которое президент Украины Владимир Зеленский надел на встречу с президентом США Дональдом Трампом, представляет собой «часть его послания миру». Об этом заявила дизайнер украинского лидера Эльвира Гасанова в разговоре с Financial Times.

Она отметила, что на президентство Зеленского пришлись тяжелые боевые действия, а в таких условиях «даже политикам не нужны костюмы».

«Его стиль задает стандарты лидерства в 21 веке, поскольку он сильная личность», — сказала Гасанова.

Выбор в пользу капсульного гардероба в стиле «милитари», говорит о вовлеченности президента в то, что происходит в его стране, пояснила дизайнер.

«Суть его одежды — не во внешнем виде. Это часть его послания миру, суть которого состоит в том, что он остается со своим народом», — добавила она.

Гасанова напомнила, что даже во время встреч на самом высоком уровне на Украине продолжаются боевые действия.

«Это не время для костюма. Мы не можем носить костюмы, когда наши солдаты сражаются, а наши люди — в убежищах. Это больше, чем мода — это коммуникация», — заявила она.

Гасанова напомнила, что до начала боевых действий она неоднократно работала с супругой Зеленского и знала, что сам президент посчитает неуместным делать сильный акцент на утонченности его стиля.

«Ему не интересно, во что он одет. У него нет стилиста или команды, которая продумывает его гардероб», — уточнила дизайнер.

Гасанов предлагала Зеленскому несколько комплектов одежды, которые представляли собой стилизованный вариант «милитари-лайт», который к тому моменту уже обозначил выбором своей одежды сам президент.

После того, как Зеленский одобрил представленные предметы гардероба, лейбл Гасановой занялся работой над публичными нарядами главы государства вместе с такими компаниями, как Creative Depo и производитель тактического снаряжения M-TAC. Гасанова также отметила наличие спроса в других регионах.

«Прямо сейчас, многие в США хотят приобрести себе поло президента», — сказала дизайнер.

По ее словам, после 28 февраля, когда состоялась встреча двух лидеров, около 100 человек из США сделали заказы на поло стоимостью 170 евро.

Гасанова также рассказала, что несколько месяцев назад сшила для Зеленского пиджак, который предназначался для инаугурации Трампа, однако в итоге украинский лидер не получил приглашения на само мероприятие.

По словам дизайнера, больше всего она хотела бы создать для президента Украины что-то не связанное с полем боя или коридорами власти.

«Я хочу сделать для него что-то что-то супер-повседневное, потому что ему нужно отдохнуть. Что-то, что он сможет надеть, когда этот ужас закончится», — сказала она.

После прибытия Зеленского в Белый дом на встречу с Трампом 28 февраля, американский президент подверг критике внешний вид украинского лидера и задал ему вопрос о наличии у него костюма.

Зеленский подтвердил, что у него есть официальный наряд. В ответ Трамп отметил, что некоторые американцы выражают недовольство его несоответствием деловому стилю.

С момента начала специальной военной операции Зеленский придерживается «милитари» дресс-кода на всех официальных встречах и выступлениях.