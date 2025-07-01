Министерство труда в телеграм-канале опубликовало проект календаря праздничных и выходных дней на 2026 год. Согласно документу, новогодние каникулы продлятся 12 дней.

«Если нерабочий праздничный день выпадает на выходной, то такой выходной в соответствии с нормами Трудового кодекса автоматически переносится на следующий после праздничного рабочий день», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В связи с этим, выходные, которые совпадают с нерабочими праздничными днями с 1 по 8 января было решено перенести на другие дни года. Так, первый выходной день января будет перенесен на 9 число, а второй — на 31 декабря.

В проекте предусмотрено несколько сокращенных рабочих недель и дополнительных выходных. Так, в феврале ожидается 3 дня отдыха подряд — с 21 по 23 февраля. В марте также предусмотрены трехдневные выходные — с 7 по 9 марта.

В мае россиян ждут два трехдневных нерабочих периода — с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая, в июне ожидаются выходные с 12 по 14 июня, а на ноябрь запланирован один выходной в среду, 4 ноября.

«Постановление о переносе выходных дней, которые выпадают на праздничные дни, принимается Правительством ежегодно. Перенос осуществляется таким образом, чтобы оптимально распределить время труда и отдыха, по возможности объединить праздничные и выходные дни», — заявил глава министерства Антон Котяков.

Он также обратил внимание на то, что возможность продлить новогодние каникулы до 12 дней появилась благодаря этому переносу.

«С 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года длинные зимние праздники», — говорится в тексте публикации.