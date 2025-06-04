Вирус Коксаки опасен только для людей с ослабленным иммунитетом, страдающих хроническими заболеваниями, сообщил RTVI замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. Бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко ранее призвал россиян воздержаться от поездок в Турцию из-за отдельных случаев заражения этой инфекцией.

Инфекция, вызванная вирусом Коксаки, представляет собой разновидность энтеровирусной инфекции. Этот вирус относится к семейству пикорнавирусов, в основе которых лежит одноцепочечная РНК. Чаще всего вирус Коксаки поражает детей в возрасте от одного года до 10 лет. Однако взрослые также могут заразиться, но обычно они переносят заболевание легче.

«Вирус стандартный, с ним регулярно сталкиваются в том числе и граждане нашей страны, когда выезжают в южные страны. Опасность он представляет для небольшой категории граждан, для детей, для людей с ослабленным иммунитетом. Речь идет не о просто сниженном иммунитете в целом, а о людях, которые страдают хроническими заболеваниями, такими декомпенсированными формами. Поэтому такие люди обычно недалеко от места оказания медицинской помощи находятся», — сказал Куринный.

Он добавил, что в таких вещах всегда есть «экстремалы, которые рискуют, но это единицы»: «Их призыв Онищенко не остановит».

Депутат отметил, что у остальных категорий граждан не должно быть переживаний по поводу поездок на отдых в Турцию или другие южные страны.

«Каких-то особых опасений или необходимости отказаться от поездки я не вижу. Сомневаюсь, что родители с детьми, которые много болеют, или люди с ослабленным иммунитетом выбирают столь далекие путешествия для себя. Поэтому навряд ли среди тех, кто туда едет, присутствуют в большом количестве именно те, кто рискует получить какое-нибудь осложнение этого заболевания», — резюмировал собеседник RTVI.

Ранее Онищенко призвал россиян не ездить на отдых в Турцию, потому что отдыхающие там граждане, по его словам, столкнулись с болезнью Коксаки.

«Это вирусное заболевание, которое передается через воду, пищу, грязные руки. Кстати, заболевают этим вирусом чаще всего дети до 10 лет», — заявил он.

Бывший глава Роспотребнадзора добавил, что инфекция передается через воду, пищу и грязные руки. Это заболевание опасно, так как может вызвать асептический менингит и проблемы с ЖКТ, сердцем, печенью и поджелудочной железой, уточнил Онищенко.

При этом туроператоры и страховые компании заявили, что не фиксируют массовых жалоб от туристов или увеличения страховых случаев с этим заболеванием. В частности, в Российском союзе туриндустрии заявили, что «наибольшее число страховых случаев, как и прежде, связано с ЛОР-заболеваниями, проблемами ЖКТ и спортивными травмами».

В Ассоциации туроператоров также заявили, что вирус Коксаки угрозы жизни не представляет, «и случаи тяжелого течения заболевания ни разу не фиксировались».

«На сегодняшний день, по данным страховой компании “Евроинс”, работающей с крупными туроператорами, единичные случаи заболевания туристами вирусом Коксаки на отдыхе в Турции не превышают уровни прошлых лет и находятся в пределах сезонной нормы», — заявили в объединении.

Минздрав Турции официально заявил, что вспышек заболеваемости этим вирусом в отелях и школах нет.

1 июня телеграм-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на московских туристов, отдыхающих в Турции, сообщил, что в отеле «Sunlight resort» на юге республики была зафиксирована вспышка вируса Коксаки. Им якобы заболели 15 россиян, в том числе дети, у всех были одни и те же симптомы: сыпь, рвота и диарея. Постояльцы отеля заявили, что никаких предупреждений о вспышке заболевания им не поступало.