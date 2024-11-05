На фоне сообщений о распространении вируса Коксаки, в том числе на турецких курортах и в российских дедсадах и школах, Роспотребнадзор запустил «горячую линию» для консультирования граждан по этому вопросу. Чем опасна эта энтеровирусная инфекция, как от нее лечиться и есть ли риск эпидемии — об этом рассказал RTVI Алексей Ртищев, кандидат медицинских наук, инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н. И. Пирогова.

Что представляет собой вирус Коксаки

Комментируя публикации о распространении в России вируса Коксаки, Ртищев отметил, что речь идет не о конкретном вирусе, а об энтеровирусных инфекциях. Он пояснил, что существуют различные виды энтеровирусов (Коксаки, эховирусы, неназванные вирусы) и рассказал, что преимущественно ими болеют дети различного возраста.

Ртищев обратил внимание на то, что распространение энтеровирусной инфекции как правило приходится на конец лета и начало осени:

«Она достаточно широко распространена, легко передается между детьми, особенно в условиях скученности в организованных коллективах — как воздушно-капельным путем по воздуху, так и через грязные руки, так называемый фекально-оральный путь, поскольку вирус выделяется с калом.

В данном случае, в отношении того подъема заболеваемости, который сейчас есть, регистрации этих случаев, речь идет о такой клинической форме, которая получила условное название синдром «рука-нога-рот».

Как вирус проявляет себя

Ртищев отметил, что отличительной особенностью заражения Коксаки и подобными вирусами является разнообразие клинических проявлений:

«Это могут быть так называемые лихорадочные состояния, проявляющиеся только температурой в течение нескольких дней. Это могут быть заболевания, сопровождающиеся высыпаниями на слизистой оболочке рта — так называемая герпангина. Это вообще может быть поражение центральной нервной системы, например, в виде менингита.

Синдром «рука-нога-рот» характеризуется тем, что у ребенка повышается температура, причем обычно до высоких цифр и держится в течение нескольких дней. На этом фоне появляются высыпания в виде пузырьков, которые обычно локализуются на так называемых дистальных отделах рук и ног, как правило — в области стоп, в области ладоней, вокруг рта, иногда также на слизистых оболочках ротоглотки.

Причем вызывать это состояние могут не обязательно вирусы Коксаки, такое состояние могут вызывать и другие представители энтеровирусов. Поэтому еще раз резюмирую то, что вначале говорил, правильнее говорить об энтеровирусной инфекции и об энтеровирусах».

Кто подвержен заболеванию

Несмотря на то, что Коксаки может иногда встречаться и у взрослых, в первую очередь такие энтеровирусы представляют угрозу для детей различных возрастов, пояснил Ртищев:

«Чаще всего энтеровирусная инфекция регистрируется среди детей младших возрастных групп — особенно дошкольников, которые начинают активно контактировать между собой в условиях организованных коллективов и впервые встречаются. Вместе с тем, например, энтеровирусный менингит и в том числе вспышки энтеровирусного менингита, который иногда встречается на территории нашей страны летом, преимущественно поражает детей более старшего возраста, школьников и подростков. Но так или иначе, любой ребенок любых возрастных групп подвержен этому.

В первую очередь, особенностью вспышки является то, в какой коллектив детей попадает вирус — если это дошкольники, то, соответственно, распространяется среди них.

Поскольку взрослые в своей жизни неоднократно сталкиваются с энтеровирусами, у них клиническое заболевание развивается реже, чем у детей. Но несмотря на более редкую заболеваемость среди взрослых, у них также может проявляться энтеровирусная инфекция в виде лихорадок и других перечисленных клинических форм».

Как следует проводить лечение

По словам Ртищева, в большинстве клинических вариантов инфекции можно ожидать благоприятный медицинский прогноз.

«Наблюдаемый сейчас клинический вариант — синдром «рука-нога-рот» — заканчивается благополучным выздоровлением, точно так же, как и некоторые другие состояния, включая энтеровирусные менингиты. Но вместе с тем в редких случаях энтеровирусы могут поражать различные органы, вызывать тяжелый энцефалит, тяжелое поражение сердца, и тогда прогноз может быть достаточно серьезным. Но это, подчеркну еще раз, редкие случаи», — пояснил инфекционист.

По его словам, иногда тяжелые случаи встречается у детей, имеющих сопутствующие заболевания, либо у детей совсем раннего возраста.

В остальных случаях речь идет о «благоприятно текущей инфекции», требующей поддерживающей терапии, которая предполагает использование жаропонижающих средств, «адекватное» пить и обезболивающее в случае необходимости

Противовирусных препаратов, которые бы воздействовали напрямую на вирус, на сегодняшний день в арсенале нет, отметил Ртищев.

«Но исходя из благоприятного в большинстве случаев исхода и гладкого течения, они в принципе не требуются. Только поддерживающаяся симптоматическая терапия», — добавил он.

На что обращать внимание родителям

В связи с широким распространением энтеровирусов и разнообразным спектром клинических симптомов, развивающихся под воздействием инфекции, затруднительно выделить конкретную группу симптомов или признаков заболевания, отметил Ртищев.

«Здесь можно лишь порекомендовать в случае острого заболевания у ребенка, при повышении температуры, появлении сыпи на теле, нарушении сознания и прочих симптомах, обратиться к врачу. А врач уже с учетом клинических особенностей заболевания, если необходимо — с применением дополнительных лабораторных методов, с учетом эпидемиологической ситуации — решает, что это за заболевание, потому что патогномоничных симптомов для энтеровируса нет», — сказал инфекционист.

Насколько велик риск эпидемии

Ртищев выразил уверенность в том, что текущая ситуация не предполагает введения серьезных санитарных ограничений, так как речь не идет о выраженной эпидемии или пандемии.

«Речь не идет о каком-то новом вирусе, либо о каком-то новом варианте уже известных вирусов. Речь идет о классической энтеровирусной инфекции, и то поведение, которое сейчас наблюдается — не новое. Для энтеровирусной инфекции свойственны подъемы, вспышки той или иной интенсивности», — пояснил эксперт.

В то же время он отметил, что в разные годы интенсивность очагов и вспышек разная:

«В этом году она имеет несколько своеобразную эпидемиологию, поскольку, скорее всего, изначально эта цепочка заражений и вспышек пошла с курортов, с отдыхающих из Турции, куда большое количество людей выехало на отдых на каникулы. Там дети в условиях скученности и при более благоприятных климатических условиях, которые любят энтеровирусы, активно начали распространять заболевание между собой и привезли его на территорию России.