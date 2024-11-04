Жители нескольких регионов России, включая Подмосковье, утверждают, что в детсадах и школах распространяется вирус Коксаки. Недавно в телеграм-каналах появлялась информация о его вспышке на турецких курортах и завозе туристами в Россию. Роспотребнадзор пообещал проверить эффективность «утренних фильтров» в детских учреждениях. Что известно о заболевших и самой болезни — в материале RTVI.

С чего все началось

Одним из первых о «странном заболевании» у российских туристов в Турции, по симптомам напоминающем вирус Коксаки, сообщил телеграм-канал Shot. Отдыхающие в отелях Белека утверждали, что несколько десятков человек обратились за медпомощью с практически неснижаемой препаратами температурой выше 39 градусов. Врачам пришлось класть больных под капельницы. По словам источников, общие наблюдения показали, что острая фаза болезни длилась 4-5 дней, после чего состояние пациентов начинало улучшаться.

Одной из версий причин случившегося была вспышка Коксаки. Мать одного из заболевших в отеле мальчиков сообщила, что у ее сына через несколько дней после начала болезни появилась сыпь на ногах, руках и слизистой оболочке рта. Накануне, 3 ноября, Shot со ссылкой на обратившихся к нему туристов написал, что больные с такими же симптомами появились в Сиде и Кемере. Вернувшаяся из Турции семья россиян сообщила NEWS.ru, что у их маленького сына во время болезни из-за сыпи сошли ногти на руках.

Турецкие врачи рассматривают вирус Коксаки как одну из вероятных причин, но допускают также заражение коронавирусом или ротавирусом. В Генконсульстве России в Анталье подчеркнули, что вспышки заболевания нет, а просто несколько туристов обратились в госпитали со схожими симптомами. В отелях, постояльцы которых обращались в СМИ, назвали сообщения о массовом заражении фейковыми: «Местные власти заверяют, что не получают сигналов о массовых жалобах, и при необходимости принимаются все меры для обеспечения безопасности туристов».

Завезли в Россию?

Сегодня, 4 ноября, Shot опубликовал пост о жалобах жителей Краснодарского края, Владимирской и Московской областей на появление у детей тех же симптомах, с которыми госпитализировали туристов в Турции. Жительница Новороссийска, например, заявила, что ее племянник заболел после участия в соревнованиях ММА. Матери воспитанников одного владимирского детсада сообщили, что их трехлетние дети начали заболевать после того, как к ним привели якобы заразившегося в Турции ребенка.

«Когда ходили открывать больничный, врач, наш педиатр, сказала, что этот случай не единственный. В детский сад даже Роспотребнадзор приходил», — сообщила одна из матерей, уточнив, что в больничном листе указан диагноз «ОРВИ», хотя на словах медики якобы подтвердили ей, что ее сын переболел вирусом Коксаки. По ее словам, в общей сложности в детсаду заболели более 20 малышей.

Инкубационный период вируса Коксаки варьируется от 4 до 14 дней, поэтому теоретически острая фаза болезни с появлением выраженных симптомов у туристов, заразившихся в Турции, могла начаться уже после возвращения на родину. В первом сообщении Shot о вспышке заболевания упоминалось, что некоторые отдыхавшие в Белеке почувствовали себя плохо в самолете по пути домой.

В Роспотребнадзоре пока не комментируют ситуацию, ссылаясь на необходимость сбора информации, но пообещали усилить проверки в детских учреждениях, чтобы не допустить возможный контакт носителей вируса со здоровыми детьми. Также ведомство призвало россиян соблюдать меры профилактики, напомнив, что осень традиционно является сезоном распространения ОРВИ и других инфекций.

Что говорят эксперты?

Под общим названием «вирус Коксаки» насчитывается несколько десятков самостоятельных вирусов — кишечных, вызывающих разные заболевания с различными проявлениями, заявил RTVI руководитель отдела арбовирусов и лаборатории биологии и индикации арбовирусов, лауреат Государственной премии Российской Федерации по науке и технике и премии Д.И. Ивановского по вирусологии Александр Бутенко.

«Поэтому нужно знать, какой именно вирус сейчас привлек внимание в Турции и какой именно сейчас циркулирует в Москве и Московской области. И только после этого можно сказать, что это, возможно, был занос с туристами, которые там побывали. Может быть, Роспотребнадзор уже что-то знает по этому поводу», — предположил вирусолог.

Вирус Коксаки — это самое «гадкое» заболевание среди энтеровирусных инфекций, но его пик должен пройти к концу декабря, заявила педиатр Рабият Зайниддинова. «Многие случаи завозные, в том числе из Турции, но и не только. У меня сейчас на контроле пациенты, которые болеют Коксаки, будучи в Таиланде и Эмиратах», — сообщила врач.

Основными методами борьбы с распространением вируса Коксаки являются профилактика и мониторинг, заявил инфекционист Евгений Тимаков. «Если организм не справляется с вирусом, то он может вызвать различные осложнения. Поэтому, если человек заболевает, нужно обязательно обратиться к врачу для профилактики», — посоветовал эксперт.

Медики указывают, что основным способом профилактики заражения Коксаки являются меры предосторожности — соблюдение санитарно-гигиенических норм, включая тщательное мытье рук и бытовых предметов, а также избегание контактов во время вспышек и, возможно, ношение медицинских масок.

Что такое вирус Коксаки и чем он опасен?

Вирусы Коксаки впервые были описаны в середине ХХ века американским исследователем Гилбертом Даллдорфом, который искал способ лечения полиомиелита. Он также выделил первые штаммы из мышиных фекалий. Эта работа проводилась в городке Коксаки (штат Нью-Йорк), в честь которого и было названо семейство вирусов.

Coxsackievirus — энтеровирусы, хорошо размножающиеся в пищеварительной системе человека. Существует 29 серотипов этих вирусов, которые делятся на разные типы.

Вирусы типа А поражают кожу и слизистую, вызывая:

острый геморрагический конъюнктивит (воспаление слизистой оболочки глазного яблока),

энтеровирусный везикулярный стоматит с экзантемой (воспаление слизистой оболочки ротовой полости с выраженными высыпаниями и язвочками),

заболевания верхних дыхательных путей,

асептический менингит (воспаление мозговых оболочек без наличия бактерий в спинномозговой жидкости),

миалгию (мышечные боли),

герпангину (сильное воспаление слизистой глотки с появлением изъязвлений).

Вирусы типа В поражают сердце, плевру, печень и поджелудочную железу, они провоцируют:

миокардит (воспалительное заболевание сердечной мышцы),

перикардит (воспалительное заболевание тканевой оболочки сердца),

гепатит — воспаление печени, не связанное с гепатотропными вирусами.

Заражение чаще всего происходит через продукты, воду и предметы быта, а также воздушно-капельным путем. В группе максимального риска — дети в возрасте до 10 лет. Считается, что взрослые болеют гораздо реже.

Через 4-14 дней после заражения температура у больного повышается до 39-40 градусов, начинаются рвота и диарея, на коже — на руках, ногах, груди и лице — проступает сыпь. Все это сопровождается головными болями и слабостью. Из-за воспаления слизистой глотки пациентам трудно глотать, что затрудняет прием пищи.

При стандартном течении болезнь проходит за 1-2 недели. Таким больным проводят симптоматическое лечение (снижение температуры, снятие зуда и отеков) и поддерживающую терапию (капельницы против обезвоживания) без применения антибиотиков. Специальное лечение требуется при риске развития осложнений, особенно при заражении вирусом типа В. После болезни вырабатывается стойкий иммунитет.

Существует сыворотка для диагностики некоторых серотипов вируса Коксаки, но она считается малоэффективными.

Обычно вирусы Коксаки вызывают локальные вспышки заболеваемости, особенно если носитель оказывается в благоприятной для распространения среде (например, в отеле, санатории, детском лагере и т.п.). Но с конца ХХ века в мире было зарегистрировано несколько эпидемий, вызванных этим вирусом.

Так, в 1997 году в Малайзии от Коксаки умерли 30 детей, в 2002 году в Греции пришлось закрыть все школы, и скончались три человека, а в 2007 году в Восточном Китае заразились более 800 человек, 200 детей были госпитализированы, и 22 из них не выжили.