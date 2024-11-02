Специалисты Роспотребнадзора запросили у Минздрава Турции информацию об эпидемиологической ситуации в республике на фоне жалоб российских туристов на неизвестный вирус. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Роспотребнадзор обратил внимание на появившуюся информацию о массовых случаях заболевания российских туристов во время отдыха в турецком Белеке. Ведомство уточнило, что берет ситуацию на строгий контроль.

«Ведомством запрошена информация о текущей ситуации в соответствии с действующим между Роспотребнадзором и Минздравом Турецкой Республики Меморандумом о взаимопонимании по сотрудничеству в области охраны здоровья туристов и борьбе с инфекционными болезнями», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Специалисты ведомства рекомендовали российским гражданам в целях профилактики тщательно мыть руки, пить исключительно бутилированную или кипяченую воду, такой же водой обрабатывать фрукты и овощи, а также избегать контактов с инфицированными.

Граждан, вернувшихся из других стран и заметивших ухудшение состояния, попросили немедленно обращаться за медпомощью.

Что говорят в Турции

Ранее в субботу телеграм-канал Shot сообщил, что российские туристы, отдыхающие в турецком Белеке, начали массово жаловаться на плохое самочувствие: высокую температуру и желудочно-кишечное расстройство. За помощью в местный госпиталь обратились десятки взрослых и детей.

Туристам не помогали привычные лекарства, поэтому приходилось ставить капельницы, говорится в сообщении Shot. Как отмечает канал, пациентам ставят диагноз «острая инфекция, неуточненная», а для лечения прописывают антибиотики и противоинфекционные препараты.

По одной из версий, причиной заболевания может быть вирус коксаки, поскольку у детей появляется сыпь на ногах и руках — один из характерных симптомов заболевания. Не исключено также, что туристы могли столкнуться с одной из новых разновидностей коронавируса или же с ротавирусом.

В то же время местные медучреждения в разговоре с РИА Новости не смогли подтвердить информацию о массовых заболеваниях россиян. Власти Антальи заявили, что не в курсе таких сообщений.

«Мы не получали массовых жалоб от туристов, в частности от российских, по вашей информации. Мы запросим отели, но мы не получали сигналов, вызывающих беспокойство», — приводит агентство ответ пресс-службы муниципалитета.

Также сообщения о заболевании туристов опровергли в отеле Sirene Belek Golf & Wellness в районе Белек в Анталье. Там заявили, что распространяемая информация не соответствует действительности. Как отмечает ТАСС, до этого ряд телеграм-каналов сообщал о вспышке заболевания именно в этом отеле.