Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев избран главой совета директоров компании «Ростелеком». Об этом сообщает пресс-служба компании.

На заседании также были сформированы четыре комитета совета директоров — по стратегии, корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям, аудиту. Определен состав и председатели комитетов, добавили в пресс-службе.

Акционеры «Ростелекома» избрали совет директоров компании 16 сентября. Его состав официально не назывался. В список кандидатов в совет директоров входили 11 человек, писали «Ведомости» со ссылкой на представителя «Ростелекома».

Помимо Медведева, в список вошли:

министр цифрового развития Максут Шадаев,

глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев,

гендиректор ГТК «Россия-1» Антон Златопольский,

председатель правления ВТБ Андрей Костин,

глава департамента стратегии и корпоративного развития ВТБ Владимир Левыкин,

президент «Ростелекома» Михаил Осеевский,

глава «Новых цифровых решений» Вадим Семенов,

председатель правления «Согаз» Антон Устинов,

первый заместитель председателя ВЭБ.РФ Николай Цехомский,

руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева.

Медведев и Шадаев были номинированы в совет директоров «Ростелекома» впервые. По итогам голосования Медведев набрал больше всех голосов — 4,7 млн. Шадаев занял второе место с 3,5 млн голосов.