Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев избран главой совета директоров компании «Ростелеком». Об этом сообщает пресс-служба компании.
На заседании также были сформированы четыре комитета совета директоров — по стратегии, корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям, аудиту. Определен состав и председатели комитетов, добавили в пресс-службе.
Акционеры «Ростелекома» избрали совет директоров компании 16 сентября. Его состав официально не назывался. В список кандидатов в совет директоров входили 11 человек, писали «Ведомости» со ссылкой на представителя «Ростелекома».
Помимо Медведева, в список вошли:
- министр цифрового развития Максут Шадаев,
- глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев,
- гендиректор ГТК «Россия-1» Антон Златопольский,
- председатель правления ВТБ Андрей Костин,
- глава департамента стратегии и корпоративного развития ВТБ Владимир Левыкин,
- президент «Ростелекома» Михаил Осеевский,
- глава «Новых цифровых решений» Вадим Семенов,
- председатель правления «Согаз» Антон Устинов,
- первый заместитель председателя ВЭБ.РФ Николай Цехомский,
- руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева.
Медведев и Шадаев были номинированы в совет директоров «Ростелекома» впервые. По итогам голосования Медведев набрал больше всех голосов — 4,7 млн. Шадаев занял второе место с 3,5 млн голосов.
Ростелеком — российская телекоммуникационная компания, оказывающая услуги высокоскоростного доступа в интернет, платного телевидения и мобильной связи. 38,2% обыкновенных акций компании принадлежит Росимуществу, 20,98% — компании «Телеком Инвестиции», 8,44% — ВТБ, 3,36% ― ВЭБ.РФ. В свободном обращении находится 29,02% акций «Ростелекома».