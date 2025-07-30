Телеведущего Дмитрия Хрусталева сняли с авиарейса Калининград — Москва из-за неадекватного поведения на борту самолета авиакомпания «Россия», сообщил телеграм-канал «Поток». Информацию о том, что на звезду составили административный протокол за нарушение общественного порядка, телеканалу 360.ru подтвердили в МВД.

По информации телеграм-канала Shot, бывший КВНщик и действующий ведущий игр КВН приезжал в Светлогорск на съемки музыкального фестиваля «Голосящий КиВиН» 27 июля. На следующий день, 28 июля, как утверждает телеграм-канал Amber Mash, Хрусталев начал «донимать людей» уже в зоне выхода на посадку, предположительно будучи в состоянии алкогольного опьянения. По информации «КП», на него поступали жалобы от пассажиров с детьми.

Телеграм-канал Baza сообщает, что 46-летнему телеведущему потребовалась помощь одного из попутчиков, чтобы попасть на борт. Там он должен был сесть на свое место в бизнес-классе, но отказался предъявить стюардессе посадочный талон, употребляя при этом нецензурные слова.

«Ты, *****, хорошо подумала? Проведи, *****, меня до кресла!» — якобы обращался Хрусталев к сотруднице авиакомпании.

Та ушла в кабину пилота, чтобы посоветоваться с командиром экипажа и решить, как действовать. В это время, как пишет Baza, Хрусталев пошел к своему месту в бизнес-классе, по пути якобы обматерил оказавшихся рядом пассажиров, а потом сел не в то кресло. В результате экипаж привлек к урегулированию ситуации полицейских.

«В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Храброво от сотрудника службы пассажирских перевозок поступило сообщение о том, что на борт воздушного судна сообщением Калининград — Москва требуется наряд полиции», — заявили в управлении МВД на транспорте по Северо-Западному федеральному округу.

Прибывшие на место сотрудники транспортной полиции сняли Хрусталева с рейса, отправили в дежурную часть линейного отдела полиции на воздушном транспорте и составили административный протокол о нарушении общественного порядка, пишет 360.ru. Кресло, на котором сидел телеведущий, проверили, и самолет вылетел в Москву с опозданием на 3,5 часа.

Это не первый случай, когда Хрусталеву приписывают злоупотребление спиртным. Весной 2019 года он лишился водительских прав на 1,5 года и заплатил штраф в размере 30 тысяч рублей за управление автомобилем в нетрезвом виде и отказ от медицинского освидетельствования. Как говорилось в протоколе, автоинспектора смутили «резкое изменение окраски кожных покровов лица и поведение, не соответствующее обстановке».

Комментируя лишение водительских прав, Дмитрий заявил, что вел машину трезвым, поскольку на тот момент не употреблял алкоголь уже около 10 месяцев, а гаишники якобы узнали в нем знаменитость и стали намекать на «решение вопроса другим способом».

В 2020 году в популярном YouTube-шоу Хрусталев заявил, что уже два года как отказался от спиртного. Свое пристрастие к алкоголю телеведущий во многом связывал с рабочими нагрузками — например, рассказывал, как «после 10 дней съемок я сидел в Купчино: пил, курил и морально разлагался».

Критической точкой Дмитрий назвал случай в Иркутске, где из-за опьянения не смог вести банкет, получил за это огромный штраф и вынужден был полностью оплатить сорванное мероприятие.

«Да, я алкоголик. Это не моя вина. Я не виноват. Это моя беда. По генетике. Алкоголь с моим организмом делает то, что я не хочу, чтобы с моим организмом делал алкоголь. Самое главное — понять, что ты алкоголик. А потом я понял, что это мешает личной жизни», — делился он.

Коллега Хрусталева по шоу Comedy Woman и бывшая КВНщица Екатерина Варнава, с которой у него был роман, подтверждала в интервью, что считает неприемлемыми для себя отношения с алкоголиком. «Я всегда считала, что быть пьяным — это не круто, — объясняла артистка. — Конечно, сама в юности тоже пробовала выпить. Но чтобы подсесть на стакан — такого не было. И жить с тем, кто практикует подобное, я бы не смогла».

На момент интервью Хрусталев утверждал, что исповедует «культ трезвости» и продолжит делать это «до конца жизни», потому что это ему «не интересно». Он говорил, что заместил алкоголь йогой и старается «познать самого себя в трезвом реальном состоянии», испытывая от этого «кайф».

«От осознания, что я алкоголик до момента “всё, стопэ, парень” — прошло десять лет. Сейчас я нахожу подтверждение того, что это вредно для организма. Мне это мешало жить… Два года не пью: это такой кайф!» — говорил он.

В другом интервью телеведущий уточнял, что впервые осознал свою зависимость от алкоголя в 2008 году, а бороться с нею начал в 2018-м. Люди из окружения Хрусталева подтверждали журналистам информацию о его трезвом образе жизни. Они рассказывали, что телеведущий увлекся йогой, кинезиотерапией и «всячески пропагандирует ЗОЖ».