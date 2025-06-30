По распоряжению уже бывшего вице-мэра Риги Эдварда Ратниекса с фасада здания на улице Тербатас убрали мемориальную доску о том, что здесь жил и работал советский писатель Валентин Пикуль. Об этом сообщили авторы программы Nekā personīga в эфире TV3.

Авторы отметили, что проживший в Риге большую часть жизни писатель Пикуль якобы «сыграл заметную роль в прославлении Советской армии и адаптации истории к тому, каким ее хочет видеть Кремль».

«Когда мы спросили об этом вице-мэра предыдущего городского совета [Эдварда] Ратниекса, через день мемориальная доска исчезла со стены дома», — сказали авторы программы.

Ратниекс заявил, что все реликвии, «заложенные для прославления то ли русского империализма, то ли Советского Союза», рано или поздно исчезнут из Риги».

«Из городской среды. До каждой дойдет очередь. Мы также знаем, что в Берги тоже необходимо сделать это, на Луцавсале есть один памятник. Мы будем возвращаться ко всем по очереди», — подчеркнул он.

В Риге есть еще одна мемориальная доска, посвященная писателю Пикулю, она находится на улице Весетас на так называемом «Доме писателей».

Nekā personīga отмечает, что 27 июня доска еще была на своем месте. По словам авторов программы, здание на улице Тербатас, с которого уже сняли доску, не является собственностью Риги: городу принадлежит только одна квартира в этом доме.

Памятную доску на улице Тербатас советскому писателю открыли в 2014 году, спустя два года, в 2016-м, в Риге появилась аллея Пикуля. Аллея находится в микрорайоне Даугавгриваc, тропа ведет от жилой застройки к морю. В декабре 2022 года Рижская дума приняла решение переименовать аллею и тропу Пикуля в аллею и тропу Бируты Баумане.

Советский писатель, автор многочисленных художественных произведений на историческую и военно-морскую тематику Валентин Пикуль родился в Ленинграде, но большую часть творческой жизни провел в Латвии. Переехал в Ригу в 1962 году, где и прожил до своей смерти в 1990 году. Похоронен на Лесном кладбище в Риге.

Именно в столице Латвии он написал почти все свои романы — «Слово и дело», «Фаворит», «Пером и шпагой» — в общей сложности более 20 произведений.