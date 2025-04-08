Госдума во втором и в третьем чтениях приняла пакет законов, направленных на защиту от иностранного вмешательства, в частности, иноагентами будут признавать собирающих военные сведения, передает корреспондент RTVI.

«Сегодня все вопросы, связанные с обеспечением национальной безопасности — это абсолютный приоритет в работе парламента. И по поручению председателя Государственной думы вся логика развития нашей законотворческой деятельности сопряжена с тем, чтобы предлагать актуальные адекватные решения, которые позволяли бы максимально эффективно решать эту важную задачу — сбережение жизни людей и обеспечение безопасности России. Речь идет о том, что это глубокая, системная, вдумчивая работа, она всегда продолжается», — сказала RTVI вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев во время обсуждения обратил внимание на то, что в Великобритании объявили о введении против российских граждан самого высокого режима контроля — теперь любое лицо для взаимодействия с российскими структурами должно будет регистрироваться в специальном реестре иноагентов, за неисполнение этого требования предусмотрено наказание в виде пяти лет лишения свободы.

«У нас пока такого нет, но сигнал, как говорится, получен, хотя совершенно очевидно, что ко всем тем, кто продвигает в России чуждые нам интересы, тех, кто наносит вред нашей стране, жесткие, адекватные меры реагирования необходимо принимать оперативно, в полном объеме, и, как говорится, до полной победы будем работать», — заверил Пискарев.

Пакет законопроектов в Госдуму внесли 400 депутатов ЛДПР, КПРФ, «Справедливой России — За правду» и «Единой России» во главе со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным.

«Мы должны с вами сделать все для того, чтобы исключить несовершенство нашего законодательства. Мы реально — самые открытые в мире, у нас гарантированы все права, свободы, и наше государство многое для этого делает. Но недружественные страны и те, кто продался другим государствам, уехал, оттуда ведет эту работу, зачастую используют вот эти лазейки. Нам необходимо сделать все, чтобы их просто перекрыть, защитить страну, защитить нашу независимость. И принятые уже законы позволяют нам многое сделать в этой части», — сказал во время дискуссии Володин.

Первый закон (его единогласно поддержал 401 депутат) позволяет признавать иноагентами лиц, оказывающих содействие в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует (например, МУС), или иностранных государственных органов, если они направлены против безопасности России.

Вовлечение в этот вид деятельности и ее финансирование также будут являться основанием для признания лица иностранным агентом. Кроме того, документ позволяет признавать иноагентом тех, кто привлекает других для сбора сведений о военно-технической деятельности, которую иностранные источники могут использовать против России.

Второй закон (его единогласно поддержали 382 депутата) вводит конфискацию и ужесточает уголовную ответственность для тех, кто из корысти и по найму занимается дискредитацией Вооруженных сил России, содействует международным организациям по незаконному уголовному преследованию граждан России, призывает к новым санкциям против России.

Третий закон («за» него единогласно проголосовал 401 депутат) вносит изменения в ст. 458 УПК РФ, он расширяет перечень уголовных дел, рассмотрение которых возможно в отсутствие подсудимого. Суды получат возможность проводить заочные разбирательства по 20 видам преступлений, если фигуранты дел находятся за рубежом. Речь идет о таких преступлениях, как призывы к терроризму, экстремизму, нарушению территориальной целостности нашей страны, массовым беспорядкам, развязыванию агрессивной войны, распространение фейков и дискредитация Вооруженных сил РФ, уничтожение или повреждение воинских захоронений и памятников, реабилитация нацизма.

Также Госдума во втором и в третьем чтениях единогласно 396 голосами «за» приняла закон, полностью запрещающий иноагентам заниматься просветительской и образовательной деятельностью — не только в отношении детей, но и в отношении взрослых.

«Предлагается установить полный запрет на участие иноагентами в просветительской и образовательной деятельности, в том числе на проведение семинаров, вебинаров, лекций, презентации, в общем-то, любых форм влияния на аудиторию. Кроме того, имеется предложение о полном лишении иногентов любой финансовой и имущественной поддержки со стороны не только государства, что уже прописано в законе, но еще и со стороны всех органов местного самоуправления и так далее. Наша реакция абсолютно адекватна, она соответствует степени угрозы, вызовом, который исходит от зарубежных стран через иностранных агентов», — сказал Пискарев во время обсуждения.

Также предусматривается расширение перечня лиц, которые должны сопровождать свои и распространяемые материалы указанием на статус иностранного агента.

Кроме того, депутаты поддержали поправку о запрете иностранным агентам входить в органы управления государственных корпораций.