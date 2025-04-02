Госдума в первом чтении приняла пакет законопроектов, один из которых позволяет признавать иноагентами тех, кто поддерживает иностранные организации, действующие против России. Замглавы думского комитета по безопасности Андрей Луговой заявил RTVI, что РФ должна обеспечить свою безопасность.

«Надо еще больше ужесточать наказание для иноагентов», — добавил он.

Луговой напомнил, что ранее Великобритания «в рамках борьбы с так называемым российским влиянием и в целом с иностранным влиянием» обязала зарегистрироваться в специальном реестре всех, кто имеет связи с Россией. Депутат отметил, что они сейчас изучают этот документ.

«Это говорит о том, что вопросы иностранного влияния против Российской Федерации будут только актуализироваться. Наша задача — обеспечить безопасность государства, не дать кому бы то ни было из-за границы вовлекать наших граждан, в том числе за деньги, в выполнение тех или иных задач в интересах международных организаций, которые борются с Россией, в которых Россия не состоит, либо просто государств», — сказал парламентарий.

Пакет законопроектов в Госдуму внесли 400 депутатов ЛДПР, КПРФ, «Справедливой России — За правду» и «Единой России» во главе со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным.

Члены фракции «Новые люди» не стали ставить подписи под законопроектом.

Перед обсуждением инициативы вице-спикер Госдумы Вячеслав Даванков («Новые люди») объяснил это так: «Мы хотим его обсудить, а дальше будем принимать решение».

Однако в итоге парламентарии по итогам обсуждения в зале заседаний публично свою позицию не высказали, сообщает корреспондент RTVI.

Принятый Госдумой в первом чтении первый законопроект (его поддержали единогласно 398 депутатов) разрешает признавать иноагентами лиц, оказывающих содействие в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует (например, МУС), или иностранных государственных органов, если они направлены против безопасности РФ.

Вовлечение в этот вид деятельности и ее финансирование также будут являться основанием для признания лица иностранным агентом.

Также документ позволяет признавать иноагентом тех, кто привлекает других для сбора сведений о военно-технической деятельности, которую иностранные источники могут использовать против России.

«Любое взаимодействие с гражданами России должно быть на честной, открытой, понятной основе. Никто не имеет права вторгаться в суверенную внутреннюю политику нашего многонационального народа, и единственным источником власти в нашей стране являются граждане России», — сказала журналистам вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Второй принятый в первом чтении законопроект (его поддержали единогласно 388 депутатов) касается уголовной ответственности тех, «кто совершает наиболее подлые преступления из корысти и по найму — по дискредитации Вооруженных сил России, содействию международным организациям по незаконному уголовному преследованию граждан России, призывам к новым санкциям против России», заявила Яровая.

«28 тыс. санкций — это фактически экономический бандитизм и политический терроризм. Поэтому мы отменяем административную преюдицию за эти преступления, будет наступать сразу уголовная ответственность», — сказала она.

Также поправками депутаты ужесточают наказание за призывы к антироссийским санкциям — до 5 лет, дискредитацию армии России — до 7 лет, за помощь международным организациям в уголовном преследовании должностных лиц и граждан РФ — до 7 лет лишения свободы. У фигурантов этих дел могут конфисковать имущество, если оно было получено преступным путем либо использовалось для финансирования этих преступлений.

Третий принятый в первом чтении законопроект (его поддержали единогласно 399 депутатов) вносит изменения в ст. 458 УПК РФ, с целью расширить перечень уголовных дел, рассмотрение которых возможно в отсутствие подсудимого.

Как отметила Яровая, суды получат возможность проводить заочные разбирательства по 20 видам преступлений, если фигуранты дел находятся за рубежом.

«Речь идет о таких преступлениях, как призывы к терроризму, экстремизму, нарушению территориальной целостности нашей страны, массовым беспорядкам, развязыванию агрессивной войны, распространение фейков и дискредитация Вооруженных сил РФ, уничтожение или повреждение воинских захоронений и памятников, реабилитация нацизма», — уточнила она.

Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев сообщил, что «многие релоканты, перебежчики и прочие отщепенцы, находясь за границей», начинают сотрудничать с международными организациями, в которых не участвует Россия, и иностранными госорганами, которые действуют против безопасности РФ.

«Как вы знаете, несколько лет назад МУС начал штамповать ордера на арест наших видных политиков, военачальников или просто неугодных им граждан», — рассказал он.

Он отметил, что на Международный уголовный суд работает около 2 тыс. НПО. По его словам, они не только помогают МУС с подбором персонала или взаимодействием с правительствами разных стран, но координируют работу «по расследованиям и подготовке судебных приставов».

«Неудивительно, что решение МУС является одной из форм проявлений военной агрессии Запада против нашей страны и наших граждан. Именно для выполнения вышеобозначенных задач и подготовки необходимых для суда материалов как раз и нанимаются российские релоканты, в том числе со специальными знаниями: юристы, адвокаты, финансисты, журналисты и так далее. Состряпают, как говорится, любое дело и готовы на любую провокацию. Абсолютно аналогичная ситуация и с ЕСПЧ», — заявил Пискарев.