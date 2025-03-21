В Госдуму внесены три законопроекта, согласно которым предлагается лишать свободы на срок до пяти лет за дискредитацию российской армии и призывы к санкциям против России, а за сотрудничество с Международным уголовным судом — до семи лет. Об этом, как передает корреспондент RTVI, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

«Многие преступления совершаются за рубежом, и лица, их совершающие, полагают, что они никогда не будут привлечены к ответственности. По 20 видам преступлений мы устанавливаем возможность вынесения приговора и в тех случаях, когда любые лица, их совершившие, находятся за рубежом, и предусматриваем возможность проведения судебного разбирательства без участия подсудимого», — сказала депутат.

Она отметила, что речь идет о таких преступлениях, как призывы к терроризму, экстремизму, сепаратизму, массовым беспорядкам, развязыванию агрессивной войны, фейки и дискредитация российской армии, уничтожении или повреждении воинских захоронений и памятников, а также реабилитация нацизма.

Яровая добавила, что законопроекты также вводят «новые квалифицирующие признаки совершения преступлений, направленных на причинение вреда национальной безопасности России, из корыстных побуждений или по найму».

По словам парламентария, авторы инициативы предложили лишать свободы на срок до пяти лет с возможной конфискацией имущества за дискредитацию армии России и призывы к санкциям против страны.

За «корыстное содействие международным организациям, в которых не участвует Россия», например, Международному уголовному суду, а также иностранным государственным органам, депутаты предлагают наказывать лишением свободы на срок до семи лет с возможностью конфискации имущества, «полученного в результате совершения преступления или используемого для его финансирования».

Также, как рассказала Яровая, парламентарии предложили признавать иноагентами лиц, которые помогают иностранным организациям, «действующим вопреки интересам» России и тех, кто занимается сбором и передачей военно-технической информации «иностранным источникам», которые могут использовать эти данные «против безопасности нашей страны».

По ее словам, все три документа «направлены на обеспечение защиты суверенитета и недопущение вмешательства во внутреннюю политику нашей страны». Авторами законопроектов выступили депутаты всех фракций (всего 400 парламентариев), кроме «Новых людей».