Правительственная комиссия по законопроектной деятельности 10 февраля поддержала поправки к Уголовному кодексу (УК), которые предполагают ужесточение наказаний за дискредитацию российской армии и призывы к санкциям, пишет «Коммерсантъ». Документ подготовили депутаты Госдумы — единороссы Ирина Яровая и Василий Пискарев.

Законопроект депутатов «Единой России» предусматривает внесение изменений в несколько статей УК. Согласно поправкам, если призывы к антироссийским санкциям были осуществлены «из корыстных побуждений или по найму», они будут наказываться штрафом от одного до трех млн рублей (сейчас штраф составляет до 500 тыс.) либо лишением свободы на срок до пяти лет (сейчас — до трех лет).

Уголовное наказание последует вне зависимости от того, привлекался ли ранее гражданин по аналогичной административной статье, отмечает «Коммерсантъ». Без преюдиции будут наказывать и за публичную дискредитацию армии «с корыстными помыслами». Но в этом случае наказание остается прежним — штраф до миллиона рублей или лишение свободы на срок до семи лет.

За содействие исполнению антироссийских решений международных организаций из корыстных побуждений поправки предлагают до семи лет лишения свободы. Кроме того, документ предполагает возможность конфискации имущества, полученного в результате совершения этих преступлений.

Согласно действующему УК, если имущество, полученное в результате совершения преступления, и (или) доходы от этого имущества были приобщены к имуществу, приобретенному законным путем (например, положены на имевшийся ранее счет в банке), конфискации подлежит только часть имущества. А если осужденный передал приобретенное в результате преступления другому лицу или организации, и это другое лицо или организация знали заведомо о том, что речь идет о преступных доходах, конфискация затронет и их.

«Очевидно, что совершение названных преступлений из корыстных побуждений или по найму свидетельствует о повышенной общественной опасности совершаемых деяний, осмысленной направленности на преступное извлечение выгоды за действия противоправного характера», — приводит «Коммерсантъ» отрывок из пояснительной записки к законопроекту.

Авторы инициативы убеждены, что поправки способствуют защите интересов России «от преступной деятельности, создающей угрозу национальной безопасности». Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала документ без замечаний.

По прогнозу адвоката Дмитрия Аграновского, со временем все статьи, связанные с обеспечением национальной безопасности, перейдут из Административного кодекса в Уголовный. Новые нормы затронут и журналистов — полученная ими зарплата или гонорар могут быть приравнены к «корыстным побуждениям», считает правозащитник.

Адвокат Александр Караваев считает, что законопроект разграничивает так называемых диванных войск в интернете и профессионалов, которые получают оплату за свою работу.

«Это журналисты, правозащитники, адвокаты, социологи, политики, активисты, отчасти научный мир. Совершение преступления из корыстных побуждений означает, что оно совершено в целях получения материальной выгоды либо избавления от материальных затрат. Это могут быть и зарплаты, и гранты», — пояснил он.

По словам Караваева, этот законопроект прочертил «очередную красную линию», за которую профессионалам «не надо заходить».