Парламент Казахстана поддержал введение в уголовное законодательство страны наказания за «принуждение к браку». Депутаты при этом отметили, что из двух сотен обращений в полицию связанных с похищением невест, лишь десять было доведено до суда, большинство остальных вообще не рассматривались.

«За три года было 214 жалоб в полицию по принуждению вступления в брак по похищению. Из них всего лишь 10 дошло до суда. И в половине случаев отпустили и ничего не сделали. В 204 случаях даже не рассматривали», — прокомментировал итоги голосования один из инициаторов поправок депутат мажилиса Мурат Абенов.

Что касается размеров наказания, то, по словам депутата, окончательное решение будет принято во втором чтении.

«»По штрафу — детали уточняются, но там будет серьезный штраф. а по серьезным фактам, где девушка до 18 лет, или где применена сила, или в группе лиц, там будет более серьезная ответственность, вплоть до уголовной — 5-7 лет лишения свободы», — сказал Абенов.

Решение парламента поддержал и уполномоченный по правам человек в Казахстане Артур Ластаев. Он напомнил, что еще в 2023 году я выступил с инициативой о введении в УК отдельной статьи 125-1 «Похищение лица с целью заключения брака».

Ластаев считает, что официальная статистика не отражает действительную ситуацию, связанную с похищением невест и принуждением к браку, так как в Уголовном кодексе отсутствует такая статья.

«О реальных цифрах кражи невест приходится только догадываться. В обществе сохраняются стереотипы, не позволяющие женщинам сообщать о применении такого вида принуждения. В большинстве случае виновные и жертвы даже не осведомлены о преступном характере таких деяний и уголовной ответственности за них», — пояснил Ластаев.

При этом, по мнению омбудсмена, «практика похищения девушек с целью вступления в брак все еще остается распространенным явлением, особенно в южных региона».

«В ряде случаев подобные действия влекут за собой нарушение половой неприкосновенности, унижение, незаконное лишение свободы и даже суициды».

Решение внести изменения в законодательство в виде уголовной и административной ответственности за похищение невест окончательно оформилось только поле того, как в 2024 году на это указал президент страны Касым-Жомарт Токаев.

«В нашей стране есть те, кто, прикрываясь якобы национальными традициями, предпринимают попытки навязывания практики похищения невест. Такое вопиющее мракобесие не поддается никакому оправданию и идет вразрез с идеалами прогрессивного общества, в котором достоинство, права и свободы каждого человека являются абсолютной ценностью», — заявил он, выступая на заседании Национального курултая.

Илья Никитин